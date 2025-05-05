Сати Казанова рассказала о потере ребенка: Очень болезненно

Известная российская певица, бывшая солистка группы "Фабрика" Сати Казанова впервые откровенно поделилась с общественностью личной трагедией.



По словам певицы Сати Казановой, они с супругом шли к родительству долгих семь лет. Певица вспомнила, что вначале пара просто наслаждалась совместной жизнью, не спеша с пополнением, но со временем, когда беременность не наступала, начали появляться тревоги и волнение.

Когда долгожданная беременность наконец наступила, судьба приготовила им новый удар. На сроке девяти-десяти недель врачи диагностировали прекращение развития плода, что в медицинской терминологии называется замершей беременностью, или несостоявшимся выкидышем.

"И я так очень болезненно это перенесла", — цитируют Сати Казанову журналисты.

Артистка не скрывает, насколько тяжело эмоционально ей далась эта потеря.

Однако, как ни парадоксально, именно эта трагедия, по признанию певицы, помогла ей глубоко проработать свои внутренние страхи и сомнения относительно материнства.

Казанова призналась, что ее часто терзали беспокойства о том, что появление ребенка может ограничить ее в творческой самореализации или что она не сможет стать достаточно хорошей матерью.

Пережив потерю, Сати пришла к осознанию, что даже такой печальный опыт может быть воспринят как своего рода "благословение и дар". К тому моменту она уже успела почувствовать связь с новой жизнью, развивающейся внутри, особенно после того, как впервые услышала сердцебиение малыша на УЗИ. Этот момент оставил неизгладимый след.

К счастью, сегодня Сати Казанова может в полной мере наслаждаться радостями материнства. Осенью 2024 года у певицы и ее мужа родилась здоровая дочка. Несмотря на счастье, Сати не спешит раскрывать имя наследницы, считая, что торопиться в этом вопросе не стоит. Кроме того, она пока предпочитает не показывать лицо дочери публике, оберегая ее приватность.

