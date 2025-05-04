Симона показала округлившийся живот невесты Тимати после слухов о беременности

В соцсетях разгорелся ажиотаж вокруг слухов о беременности избранницы рэпера Тимати.

Все началось с того, что сама Валентина Иванова в ироничной манере намекнула на свое интересное положение. Однако поклонники музыканта остались в недоумении: действительно ли это так, или же очередной способ привлечь внимание?

Недавно слухи получили косвенное подтверждение. Симона Юнусова опубликовала видео с отдыха за границей, в котором случайно "засветилась" Валентина. На записи видно, как Иванова удобно устроилась на диване и с улыбкой смотрит в камеру. Однако больше всего зрителей привлекло ее округлившееся животик, что стало весомым аргументом в пользу слухов о беременности.

Реакция пользователей интернета была весьма разнообразной. Некоторые из них выразили беспокойство за будущее пары, вспоминая, что Тимати часто расстается с женщинами после рождения детей. Другие же не удержались от шуток и сравнили рэпера с султаном, у которого от каждой любовницы остаются наследники.

Напоминим, что у Тимати уже есть двое детей: дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Теперь же поклонники с нетерпением ждут новостей о третьем ребенке и надеются, что эта история завершится счастливо для всех.