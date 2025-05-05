Покинувшая Россию после смерти бывшего мужа Седокова вышла в свет с дочерью

Анна Седокова все еще пытается оправиться после трагического ухода бывшего мужа. Недавно певица зажгла на концерте в Майами со своей старшей дочерью Алиной.

Две красавицы, которые выглядели как сестры, наслаждались выступлением электропоп-группы Rüfüs Du Sol, активно снимая видео и делясь эмоциями в социальных сетях. Анна, которая в последнее время стала объектом повышенного внимания из-за своего внешнего вида, выбрала для выхода на публику новый стиль: объемные брюки и майку. При этом Алина показала модный образ в топе и коротких шортах.

Праздничные дни мая певица решила провести с детьми: сразу же купила билет на самолет в США и покинула Россию. Едва встретившись с дочерью, она повела ее на концерт любимой группы. Алина поделилась своими впечатлениями в сети, отметив, что эта поездка стала маленькой мечтой, которая сбылась в компании близких людей.

"В этот раз так совпало, что в Майами я смогу воплотить маленькую мечту. А девочки сразу согласились со мной поехать", – написала она.

Поклонники не остались равнодушными к внешнему виду Анны. В комментариях они восхищались тем, как хорошо она выглядит, и отмечали, что певица словно помолодела. Стоит отметить, что изменения в облике Седоковой действительно заметны. В последние месяцы она не только похудела после смерти экс-мужа Яниса Тиммы, но и прибегла к пластическим операциям, как полагают некоторые светские обозреватели.