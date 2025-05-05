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Возвращение Козловского в Россию обернулось скандалом: актеру угрожают компроматом

Возвращение Козловского в Россию обернулось скандалом: актеру угрожают компроматом
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Данила Козловский долгое время проживал и работал за рубежом.

Возвращение Козловского в Россию обернулось скандалом. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о намерении предать гласности ранее удаленные высказывания актера Данилы Козловского относительно специальной военной операции. Об этом Бородин сообщил в своем личном Telegram-канале, намекая на скорую публикацию компромата.

По словам руководителя ФПБК, Данила Козловский якобы полностью очистил свой аккаунт в соцсети от всех публикаций, касающихся СВО. Однако, как утверждает Бородин, представители его организации сохранили копии этих постов актера. Среди них, как сообщается, присутствует и обращение, адресованное президенту России Владимиру Путину.

"С сегодняшнего дня мы будем эти вещи выкладывать, чтобы народ понимал, какая была позиция у Козловского", — процитировал свои слова Бородин, объясняя мотивацию своих действий желанием информировать общественность о прежней позиции артиста.

Напомним, в 2022 году Данила Козловский публично осудил проведение СВО, призвал к прекращению боевых действий и охарактеризовал ситуацию как "катастрофу во всех смыслах". В 2023 году Виталий Бородин уже привлекал внимание к фигуре актера, заявляя о его проживании в США и даже высказывая предположения о возможной вербовке американскими спецслужбами. Тогда же Бородин призывал провести проверку в отношении Козловского на предмет экстремизма и дискредитации армии.

Эта новая инициатива Бородина разворачивается на фоне сообщений о возвращении Данилы Козловского в Россию. Более того, стало известно, что после длительного перерыва артист планирует выступить на московской сцене 20 июня, представив свой спектакль. Ранее, в начале 2025 года, сам Козловский сообщал о некой "поставленной точке" в судебном споре с главой ФПБК, хотя подробности этого завершения не раскрывались.

Шоу-бизнес в Telegram

5 мая 2025, 17:30
Данила Козловский. Фото: Youtube / @apogovorit
@vnborodinpolitik• Требует проверки

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