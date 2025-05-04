Казьмина потрясла результатом после сложной финальной операции на нос

Алиса Аршавина (Казьмина) наконец-то завершила долгий и трудный путь восстановления после потери носа из-за аутоиммунного заболевания.

Болезнь кардинально изменила жизнь модели. За последние несколько лет она перенесла более десяти операций, каждая из которых приближала к желаемому результату.

Недавно состоялась финальная операция, которая, как надеется Алиса, станет завершающим этапом в ее восстановлении. "Да, мы сделали это! Эти три года были полны испытаний и трогательных моментов. Я буду скучать по своему врачу. Он стал для меня не просто специалистом, но и опорой в трудные времена", — с радостью сообщила она журналистам.

Хирург Денис Агапов, который занимался реконструкцией носа Алисы, сыграл ключевую роль в ее восстановлении. Модель выразила специалисту глубокую благодарность за помощь не только в возвращении внешности, но и уверенности в себе. На странице клиники даже появился видеоролик, где Аршавина продемонстрировала результаты многолетней работы хирурга.

"Хотя отек еще не полностью сошел, я уже вижу прогресс. Остались лишь одна-две операции под местной анестезией, которые мы запланировали на июнь", — поделилась звезда. Стоит отметить, что для воссоздания носа врач использовал хрящи из уха и ребер, а также кожные лоскуты из носогубных складок. Алиса призналась, что в начале пути ей было сложно осознать всю сложность процесса: "Я просто хотела вернуть утраченную красоту и преобразить свою внешность".