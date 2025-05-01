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Четверг 1 мая

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56-летняя Бледанс отказалась уходить в отрыв на праздниках: Больше не привлекает

56-летняя Бледанс отказалась уходить в отрыв на праздниках: Больше не привлекает
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Эвелина Бледанс, известная своими яркими появлениями на светских мероприятиях, решила провести предстоящие майские праздники в более спокойной обстановке.

Телеведущая рассказала о своих планах, которые кардинально отличаются от привычных тусовок и гламурных мероприятий. По словам Бледанс, ее интерес к светским раутам угас давно.

"Я уже сто лет не была на подобных мероприятиях. Атмосфера гламура меня больше не привлекает. В первую очередь, сейчас я сосредоточена на театральных постановках, в которых активно участвую", — отметила она.

Звезда подчеркнула, что для нее красные дорожки и светские события стали чем-то из прошлого. Телеведущая также поделилась своей страстью к театру и живым выступлениям.

Эвелина Бледанс. Фото: Феликс Грозданов

"Я не испытываю особого интереса к телевидению, хотя это и моя профессия. Настоящее удовольствие я получаю от взаимодействия с зрителями в зале. Их реакция — это то, ради чего стоит работать", — призналась Эвелина.

В период майских праздников у Бледанс запланированы гастроли, однако она надеется уделить время своим близким. "Как и многие россияне, я люблю отмечать Первомай и День Победы в кругу семьи и друзей. Мы собираемся на даче в Подмосковье, где устраиваем посиделки с шашлыком и другими угощениями. Надеюсь, что в этом году мне удастся хотя бы на день вырваться из гастрольного графика", — добавила она.

Шоу-бизнес в Telegram

1 мая 2025, 10:14
Эвелина Бледанс. Фото: Феликс Грозданов
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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Sonia Moskowitz / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

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