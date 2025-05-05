Кейт Миддлтон спровоцировала слухи об ухудшении своего состояния

Отсутствие Кейт Миддлтон на важном мероприятии вызвало волну слухов о состоянии ее здоровья.

Принцесса Уэльская не присутствовала на похоронах Папы Франциска, что привлекло внимание общественности и поклонников. Принц Уильям был замечен на церемонии в соборе Святого Петра в Ватикане, где он представлял королевскую семью среди мировых лидеров.

Отсутствие Кейт стало особенно заметным на фоне того, что супруги других высокопоставленных персон были рядом со своими мужьями. Это создало дополнительные предположения о том, что здоровье принцессы может вызывать беспокойство. Хотя ее отсутствие было объяснено тем, что присутствие супруги не является обязательным, многие поклонники все же начали переживать за ее самочувствие.

В прошлом году Кейт завершила лечение от рака и с тех пор проявляет осторожность в своих публичных появлениях. Известно, что она планирует впервые за пять недель вернуться на публику с визитом на Шотландские острова.

Недавно Кейт также посетила больницу, где проходила лечение от рака. Она встретилась с пациентами и выразила благодарность медицинскому персоналу за их поддержку и заботу за последний год.