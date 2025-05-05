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Умерла звезда сериала "Метод"

Умерла звезда сериала "Метод"
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В возрасте 60 лет ушел из жизни талантливый актер, режиссер и педагог Артур Кочканян.

Смерть артиста стала большой утратой для театрального мира. Трагическая новость шокировала многих поклонников.

Артур запомнился зрителям благодаря своей яркой роли в детективном сериале "Метод", где он работал с такими выдающимися артистами, как Константин Хабенский и Паулина Андреева. Сообщение о смерти артиста была опубликована пресс-службой Нижегородского камерного музыкального театра имени Степанова. К сожалению, причины ухода актера из жизни не были озвучены.

Артур Кочканян родился в августе 1964 года. С ранних лет он проявил интерес к театру. Артист успешно окончил режиссерский факультет ГИТИСа, после чего полностью посвятил себя сценическому искусству.

На протяжении своей карьеры Кочканян не только играл на сцене, но и преподавал актерское мастерство в Нижегородской консерватории имени Глинки, где делился своим опытом с молодыми талантами. Его занятия по сценическому движению и фехтованию были особенно популярны среди студентов.

Кочканян внес значительный вклад в развитие театральной культуры Нижнего Новгорода, поставив множество спектаклей, которые пользовались успехом у зрителей. Его работы отличались глубоким пониманием персонажей и оригинальным подходом к классическим произведениям.

Шоу-бизнес в Telegram

5 мая 2025, 09:17
Фото: Феликс Грозданов
Нижегородский Камерный музыкальный театр имени Степанова✓ Надежный источник

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