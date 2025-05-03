Сукачев призвал дать Ефремову шанс прийти в себя после тяжелого испытания

Гарик Сукачев поделился подробностями жизни его друга Михаила Ефремова, который переживает непростые времена после выхода из заключения.

На церемонии награждения победителей Московской театральной премии "Гвоздь сезона", где Сукачев был в числе лауреатов за спектакль "Сашашишин", известный российский рок-музыкант и режиссер откровенно рассказал о своих планах и о том, как относится к Ефремову.

В беседе с журналистами Гарик отметил, что у него есть идеи для новых проектов, но пока он не готов делиться конкретными подробностями. "У меня есть тайные мысли", — признался он.

Музыкант добавил, что хотел бы обсудить свои задумки с художественным руководителем театра Владимиром Машковым. Сукачев подчеркнул, что его команда, работающая над "Сашашишиным", чувствует особую связь и не спешит расставаться, несмотря на завершение сезона. "Это называется "русский синдром нерасставания", — с юмором заметил он.

Когда речь зашла о возможности приглашения Михаила Ефремова в новую постановку, Гарик обмолвился о состоянии друга. "Это зависит от Михаила Олеговича. Он мой близкий друг, и я не хочу его тревожить", — сказал Сукачев. Артист отметил, что годы, проведенные Ефремовым в заключении, были тяжелыми и важными для его жизни. Гарик считает, что сейчас Ефремову нужно время, чтобы разобраться в своих мыслях и планах на будущее.

Сукачев также подчеркнул, что вся их компания друзей старается поддерживать Михаила и не нагружать его лишними заботами. "Дайте ему возможность побыть наедине с собой, отдохнуть и прийти в себя после такого испытания", — призвал он общественность.