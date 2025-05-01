Бывшая няня королевских отпрысков раскрыла тайные привычки семьи

Кэролайн Редгрейв поделилась уникальными подробностями с журналистами.



Впервые за долгое время приоткрылась завеса тайны над повседневной жизнью самых юных членов британской королевской семьи. Бывшая няня детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон, Кэролайн Редгрейв, поделилась уникальными подробностями, касающимися их вечернего распорядка. Она рассказала не просто о привычках маленьких принцев и принцессы, но и показала, насколько естественным и даже обыденным был финал каждого дня для Джорджа, Шарлотты и Луи, несмотря на их исключительное положение.

Кэролайн Редгрейв, которая на протяжении некоторого времени помогала герцогам Кембриджским в воспитании и уходе за детьми, уверяет, что часы перед сном были для малышей не просто временем отдыха. Это был важный, спокойный ритуал, своего рода переход от дневной активности к ночному покою.

По словам Редгрейв, именно в эти тихие вечерние часы можно было по-настоящему узнать детей. Она отмечала, что именно в это время они раскрывают свою истинную сущность, проявляя вежливость, игривость и свою индивидуальность.

Няня подчеркнула, что, вопреки ожиданиям, связанным с "царским великолепием", окружавшим детей, их вечерний уклад был на удивление простым и, как она особо отметила, очень похожим на routine любого другого ребенка.

Этот процесс строился по незамысловатой схеме: заботливый уход, спокойные игры, чтение книг или сказок. Все проходило без излишней спешки и сложных процедур. Особое внимание уделялось купанию. Как показывает опыт Кэролайн, процедуры по уходу за детской кожей были максимально натуральными и не включали использование химических средств.

Она рассказала, что они никогда не использовали продукты с сильными ароматами. Все было максимально просто: теплая вода, мягкая ткань и умывающие средства, созданные на растительной основе.

После вечерней ванны принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи проводили время каждый в соответствии со своими предпочтениями. Старший из детей Уильяма и Кейт, Джордж, любил заняться играми с кубиками. Его сестра, принцесса Шарлотта, предпочитала провести это время за тихим чтением. А самый младший, принц Луи, любил свернуться калачиком в обнимку со своей мягкой игрушкой.

Кэролайн также обратила внимание на отсутствие одной привычки, весьма распространенной у современных детей: по вечерам ребята не смотрели ни телевизор, ни фильмы. Вместо этого их распорядок включал книги и спокойные игры, что способствовало созданию умиротворенной и уютной атмосферы перед сном.

Няня особо отметила, что подготовка ко сну – это не просто формальное завершение дня, а важный момент для детей. По ее словам, насыщенный событиями день требовал обязательного замедления темпа, чтобы должным образом подготовить организм к отдыху.

Таким образом, бывшая няня королевских отпрысков раскрыла тайные привычки семьи, показав, что за стенами Кенсингтонского дворца или других резиденций вечерние ритуалы маленьких членов монаршей семьи были удивительно приземленными, сосредоточенными на простоте, уюте и естественных потребностях ребенка.

