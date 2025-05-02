Кристине Орбакайте не везет. Из-за уехавшей из России с иностранным агентом матери певице не дают у нас выступать. А теперь запретили и в Латвии.

В недружественной нам прибалтийской республике от Кристины Орбакайте потребовали осудить внешнеполитические действия России и примкнуть к русофобской своре. Певица это делать отказалась, пояснив: "Мое творчество – вне политики. Я никогда не участвовала и не поддерживала политических конфликтов. Я верю, что сцена – не повод для разделения. Музыка – не оружие. Она создает мосты там, где политики строят стены".

А ей припомнили выступление в Крыму, который Латвия не признает российским, несмотря на итоги референдума. В итоге запланированный на 1 июня в Юрмале концерт старшей дочери Пугачевой отменен, поскольку, по мнению властей Латвии, "создает угрозу национальной безопасности". Помимо Орбакайте, в "черный список" попал гражданин Боснии и Герцеговины, музыкант Горан Брегович. Не сможет Кристина попасть теперь и в квартиру на Рижском взморье, полученную по завещанию от Бориса Моисеева.

В итоге певица была вынуждена выступить с резонансом заявлением. "Отмена моего концерта и запрет на въезд в Латвию – это нарушение всех международных норм и принципов, свободы слова, – говорит Кристина Орбакайте. – Но я не намерена сдаваться и буду отстаивать свое право выступать переде аудиторией в судебном порядке. Это вопрос не только личной справедливости, и но и принципа: у искусства не должно быть границ".

Примечательно, что на май у Орбакайте запланированы концерты в Таллинне и Вильнюсе, которые стоят первыми в числе тех, кто строит козни против России и русских, предлагая все новые санкции. Но, кажется, те выступления дочери Пугачевой тоже теперь под вопросом, ибо все прибалтийские страны дуют в одну антироссийскую дуду.

Как говорят, отмена концерта в Латвии грозит Орбакайте потерей до 10 миллионов рублей.

