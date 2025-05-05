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Понедельник 5 мая

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Куда сходить в Москве: афиша с 6 по 13 мая

Куда сходить в Москве: афиша с 6 по 13 мая
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"Это май-баловник, это май-чародей // Веет свежим своим опахалом", – писал поэт Константин Фофанов. Действительно, это удивительный месяц. Месяц Победы! И провести его можно максимально интересно благодаря подборке "Дни.ру".

ТЕАТР

"Двадцать дней без войны"

Юбилею Победы в Великой Отечественной войне Художественный театр посвящает премьеру спектакля по киносценарию Константина Симонова, писателя, в годы войны военного корреспондента. Главный герой военкор Лопатин – в канун нового, 1943 года отправляется в трехнедельный отпуск в глубокий тыл, в Ташкент,где снимается фильм по его сталинградским очеркам. Режиссер: Марина Брусникина. В ролях: Михаил Пореченков и Светлана Колпакова.

8 мая, МХТ им. Чехова

Фото: пресс-служба // Александра Торгушникова

"Ненаглядная сторона"

Творческая команда спектакля во главе с режиссером и автором инсценировки Игорем Миркурбановым предлагает взглянуть на историю юных зенитчиц и их старшины – из условного настоящего, перекидывая мостик из дня сегодняшнего в май 1942 года. Спектакль поставлен по мотивам повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие…". В ролях: Павел Капитонов / Алексей Маклаков, Мария Карая, Алена Митрошина, Снежана Ширяева, Виктория Чернышова, Виктория Проценко и др.

8 и 10 мая, "Ленком Марка Захарова".

Фото: пресс-служба

"Разбойники"

В новой сценической интерпретации пьесы режиссер Евгений Закиров и художник Евгения Шутина помещают героев Фридриха Шиллера в условное пространство, одновременно напоминающее и университетскую кафедру, и залы старого замка, и грозовое небо, которое еще немного и разверзнется настоящими молниями над вставшими на путь зла и жестокости братьями Мор. В ролях: Макар Запорожский, Кирилл Кусков, Андрей Гусев, Кира Насонова и др.

5 и 12 мая, Театр им. Вл. Маяковского (Сцене на Сретенке).

Фото: пресс-служба / Ольга Стрелец

ФИЛЬМ

"Олень"

Женщины обожают Андрея, а он любит их… использовать. Его жизнь неожиданно меняется после встречи с неординарной девушкой Настей, с которой он проводит случайную ночь. Она оказывается внучкой настоящей ведьмы. Бабуля Насти решает проучить Андрея, который, по ее мнению, обидел внучку, и награждает ловеласа рогами. Единственный способ для Андрея избавиться от этого ветвистого украшения – настоящая, взаимная любовь. Режиссер: Максим Соловьев. В ролях: Кузьма Сапрыкин, Виктор Васильев, Екатерина Волкова, Михаил Горевой, Эра Зиганшина и др.

В прокате с 15 мая.

Фото: пресс-служба

ВЫСТАВКА

"О героях былых времен"

Организованная совместно с Российской академией художеств экспозиция станет данью памяти подвигу советского народа в Великой Отечественной войне Будут представлены работы народного художника СССР и Российской Федерации Зураба Церетели, скульптора, народного художника Российской Федерации Владимира Суровцева, народного художника России Евгения Смирнова и других. Выставка пройдет при поддержке Министерства культуры и Министерства обороны РФ.

С 5 мая, Столичная галерея художников.

Фото: пресс-служба

МУЗЫКА

"Пламя"

"Пусть догорит синим пламя!" — такой месседж новой автобиографической песни от телеведущей, актрисы и певицы Ирины Поворознюк. В этой компощиции в жанре поп-рок IRINA делится переживаниями о токсичных отношениях, которые не давали ей жить полной жизнью.

Уже на всех цифровых площадках.

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Прощай, конферансье!"

Спектакль посвящается памяти артистов концертных бригад Великой Отечественной войны. Это признание в любви к сцене, полной тайн, боли и радости. Спектакль, после которого тишина скажет больше, чем аплодисменты. В основе постановки – одноименная пьеса Григория Горина (автор сценической версии Сергей Плотов). В ролях: Андрей Ильин, Илья Носков, Светлана Галка, Любовь Тихомирова. Режиссер: Михаил Цитриняк. Продюсер: Геннадий Хазанов.

28 мая, Театр Эстрады.

Фото: пресс-служба

"Царица"

ANNA ASTI при поддержке MTC Live готовится к сольным концертам в Москве и Петербурге, где будут музыкальные эксперименты, зажигательная хореография и спецэффекты. Поклонников ждут не только громкие дуэты и лучшие сольные хиты, но и премьеры: певица сейчас записывает новый альбом и обещает спеть свежие треки из него. Филипп Киркоров, Игорь Крутой и JONY станут специальными гостями и выйдут на сцену вместе с певицей.

14 июня, ВЭБ Арена (Москва), 21 июня СКА Арена (СПб).

Фото: пресс-служба

"Арт-футбол 2025"

X Чемпионат мира по футболу среди артистов – Международный футбольно-музыкальный фестиваль "Арт-футбол 2025" – соберет 16 звездных команд, составленных из популярных артистов. Среди участн ков – Joe Lynn Turner (экс-солист Deep Purple), Владимир Кузьмин, Денис Мацуев, Илья Авербух, Денис Майданов, Дмитрий Маликов, Виктор Зинчук, Эдгард Запашный, Дмитрий Харатьян, Валерий Сюткин, Виктор Гусев.

7-15 июня, стадион "Локомотив".

Фото: пресс-служба

Шоу-бизнес в Telegram

5 мая 2025, 12:25
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Вовремя уйти: почему важно уметь заканчивать отношения?

Вовремя уйти: почему важно уметь заканчивать отношения?
Расставание с партнером – это серьезный, не очень приятный, но порой неизбежный шаг. Иногда это ощущается не как решение, а как прилив. Неожиданный, мощный, без слов – только в теле. Вы просыпаетесь и понимаете: все.

Любят политики и звезды: названо самое живописное место для отдыха этим летом

Любят политики и звезды: названо самое живописное место для отдыха этим летом
В Турции насчитывается более 21 тысячи сертифицированных отелей разной звездности. Понятно, что конкуренция среди них очень велика и надо постоянно доказывать, что ты – лучший, удивлять и радовать. Особенно это важно для отелей премиальных и люксовых, куда едет взыскательная обеспеченная публика со всего мира. Только что в Турции прошел 4-й Международный Анталийский дипломатический форум, собравший дипломатов со всего мира.

Куда сходить в Москве: афиша c 28 апреля по 4 мая

Куда сходить в Москве: афиша c 28 апреля по 4 мая
"Это май-баловник, это май-чародей // Веет свежим своим опахалом..." – писал поэт Константин Фофанов. Сколько радости и чудес он нам готовит. А лучшие спектакли, фильмы и концерты из подборки "Дни.ру" добавят радости. ТЕАТР"Разговоры после погребения"Ясмина Реза – современный драматург, француженка с русскими корнями, Ее называют автором бесспорных бестселлеров театра и "театральным хитмэйкером".

Главные ошибки тревожных людей: как перестать бороться с собой и начать жить

Главные ошибки тревожных людей: как перестать бороться с собой и начать жить
Многие из нас привыкли считать тревогу чем-то вроде плохой привычки: от нее нужно как можно быстрее избавиться, "взять себя в руки", перестать накручивать, не паниковать. Но тревожность – это не слабость и не каприз. Она мешает принимать решения, наслаждаться моментом, строить отношения, заботиться о себе, развиваться, достигать амбициозных целей. Ксения Соболева, клинический психолог, координатор кластера психологии и психотерапии Health Buddy рассказывает как распознать тревожность и суметь с ней совладать. Тревожность ― это не просто эпизодическое беспокойство, а состояние, которое может стать хроническим и перейти, например, в генерализованное тревожное расстройство.

Куда сходить в Москве: афиша c 18 по 25 апреля

Куда сходить в Москве: афиша c 18 по 25 апреля
В Москве каждый день происходит столько интересно, захватывающего, увлекательного!.. Не растеряться в океане событий поможет подборка лучших событий по версии "Дни.ру". ПРОЕКТ"Шесть персонажей с вопросами к автору"Этот экспериментальный проект, перформанс на стыке литературы и театра дает возможность переосмысления романа средствами театрального искусства.

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