Куда сходить в Москве: афиша с 6 по 13 мая

"Это май-баловник, это май-чародей // Веет свежим своим опахалом", – писал поэт Константин Фофанов. Действительно, это удивительный месяц. Месяц Победы! И провести его можно максимально интересно благодаря подборке "Дни.ру".



ТЕАТР

"Двадцать дней без войны"

Юбилею Победы в Великой Отечественной войне Художественный театр посвящает премьеру спектакля по киносценарию Константина Симонова, писателя, в годы войны военного корреспондента. Главный герой военкор Лопатин – в канун нового, 1943 года отправляется в трехнедельный отпуск в глубокий тыл, в Ташкент,где снимается фильм по его сталинградским очеркам. Режиссер: Марина Брусникина. В ролях: Михаил Пореченков и Светлана Колпакова.

8 мая, МХТ им. Чехова

"Ненаглядная сторона"

Творческая команда спектакля во главе с режиссером и автором инсценировки Игорем Миркурбановым предлагает взглянуть на историю юных зенитчиц и их старшины – из условного настоящего, перекидывая мостик из дня сегодняшнего в май 1942 года. Спектакль поставлен по мотивам повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие…". В ролях: Павел Капитонов / Алексей Маклаков, Мария Карая, Алена Митрошина, Снежана Ширяева, Виктория Чернышова, Виктория Проценко и др.

8 и 10 мая, "Ленком Марка Захарова".

"Разбойники"

В новой сценической интерпретации пьесы режиссер Евгений Закиров и художник Евгения Шутина помещают героев Фридриха Шиллера в условное пространство, одновременно напоминающее и университетскую кафедру, и залы старого замка, и грозовое небо, которое еще немного и разверзнется настоящими молниями над вставшими на путь зла и жестокости братьями Мор. В ролях: Макар Запорожский, Кирилл Кусков, Андрей Гусев, Кира Насонова и др.

5 и 12 мая, Театр им. Вл. Маяковского (Сцене на Сретенке).

ФИЛЬМ



"Олень"

Женщины обожают Андрея, а он любит их… использовать. Его жизнь неожиданно меняется после встречи с неординарной девушкой Настей, с которой он проводит случайную ночь. Она оказывается внучкой настоящей ведьмы. Бабуля Насти решает проучить Андрея, который, по ее мнению, обидел внучку, и награждает ловеласа рогами. Единственный способ для Андрея избавиться от этого ветвистого украшения – настоящая, взаимная любовь. Режиссер: Максим Соловьев. В ролях: Кузьма Сапрыкин, Виктор Васильев, Екатерина Волкова, Михаил Горевой, Эра Зиганшина и др.

В прокате с 15 мая.

ВЫСТАВКА

"О героях былых времен"

Организованная совместно с Российской академией художеств экспозиция станет данью памяти подвигу советского народа в Великой Отечественной войне Будут представлены работы народного художника СССР и Российской Федерации Зураба Церетели, скульптора, народного художника Российской Федерации Владимира Суровцева, народного художника России Евгения Смирнова и других. Выставка пройдет при поддержке Министерства культуры и Министерства обороны РФ.

С 5 мая, Столичная галерея художников.

МУЗЫКА

"Пламя"

"Пусть догорит синим пламя!" — такой месседж новой автобиографической песни от телеведущей, актрисы и певицы Ирины Поворознюк. В этой компощиции в жанре поп-рок IRINA делится переживаниями о токсичных отношениях, которые не давали ей жить полной жизнью.

Уже на всех цифровых площадках.

СКОРО

"Прощай, конферансье!"

Спектакль посвящается памяти артистов концертных бригад Великой Отечественной войны. Это признание в любви к сцене, полной тайн, боли и радости. Спектакль, после которого тишина скажет больше, чем аплодисменты. В основе постановки – одноименная пьеса Григория Горина (автор сценической версии Сергей Плотов). В ролях: Андрей Ильин, Илья Носков, Светлана Галка, Любовь Тихомирова. Режиссер: Михаил Цитриняк. Продюсер: Геннадий Хазанов.

28 мая, Театр Эстрады.

"Царица"

ANNA ASTI при поддержке MTC Live готовится к сольным концертам в Москве и Петербурге, где будут музыкальные эксперименты, зажигательная хореография и спецэффекты. Поклонников ждут не только громкие дуэты и лучшие сольные хиты, но и премьеры: певица сейчас записывает новый альбом и обещает спеть свежие треки из него. Филипп Киркоров, Игорь Крутой и JONY станут специальными гостями и выйдут на сцену вместе с певицей.

14 июня, ВЭБ Арена (Москва), 21 июня СКА Арена (СПб).

"Арт-футбол 2025"

X Чемпионат мира по футболу среди артистов – Международный футбольно-музыкальный фестиваль "Арт-футбол 2025" – соберет 16 звездных команд, составленных из популярных артистов. Среди участн ков – Joe Lynn Turner (экс-солист Deep Purple), Владимир Кузьмин, Денис Мацуев, Илья Авербух, Денис Майданов, Дмитрий Маликов, Виктор Зинчук, Эдгард Запашный, Дмитрий Харатьян, Валерий Сюткин, Виктор Гусев.

7-15 июня, стадион "Локомотив".