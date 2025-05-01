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Четверг 1 мая

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Известный продюсер назвал причину пропажи Губина: Трагическая утрата

Известный продюсер назвал причину пропажи Губина: Трагическая утрата
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Андрей Губин на протяжении последних лет остается в тени. Это закономерно вызывает обеспокоенность у его близких и поклонников.

Музыкальный продюсер Александр Яковлев, который работал с Губиным в нулевых, рассказал о том, что артист практически полностью изолировался от общества. По его словам, уже более пяти лет он не отвечает на звонки и сообщения, даже в свой день рождения.

Яковлев отметил, что несмотря на попытки поздравить Андрея, все его усилия остаются без ответа. Ситуация усугубляется тем, что Губин избегает общения не только с продюсером, но и с другими знакомыми и друзьями.

Даже его бывшая девушка Евгения, которая сохраняет к нему теплые чувства, не может установить с ним контакт. Продюсер выразил недоумение по поводу такого поведения артиста, так как у него не было конфликтов с Губиным, и причины его молчания остаются неясными.

По мнению специалиста, одной из возможных причин такого состояния может быть трагическая утрата родителей Андрея несколько лет назад. Яковлев подчеркнул, что артист был очень привязан к своим родителям и их уход мог стать для него тяжелым испытанием. Он выразил надежду, что артист сможет найти в себе силы преодолеть этот период и снова стать счастливым.

Яковлев также высказал мнение о том, что новой любовью и созданием семьи Андрей мог бы вернуть себе радость жизни. В то же время музыкальный критик Евгений Бабичев предположил, что певец мог бы согласиться на возвращение на сцену за крупный гонорар, однако это потребовало бы значительных затрат на восстановление его физического состояния и имиджа.

Шоу-бизнес в Telegram

1 мая 2025, 06:51
Андрей Губин. Кадр: YouTube-канал "Комсомольская правда"
NEWS.ru✓ Надежный источник

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