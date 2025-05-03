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Суббота 3 мая

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Орлова откровенно заговорила о ревности в браке: Мне не нужен такой мужчина

Орлова откровенно заговорила о ревности в браке: Мне не нужен такой мужчина
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Ольга Орлова поделилась мыслями о семейной жизни и ревности.

Певица рассказала в довольно откровенном посте о своем браке с Валерием, с которым они вместе уже несколько лет. По словам артистки, в их отношениях нет места для ревности.

"Если мужчина позволил себе лишнего, то мне не нужен такой мужчина", — уверенно заявила Ольга.

История любви Ольги и Валерия началась в одном из московских ресторанов, где они впервые встретились. Между ними возникла мгновенная симпатия, несмотря на то, что Валерий старше Ольги на десять лет.

После двух лет романтических отношений пара решила узаконить свои чувства и в декабре 2021 года официально вступила в брак. Интересно, что артистка предпочитает не раскрывать фамилию своего супруга, что говорит о ее стремлении сохранить личную жизнь в тайне от общественности.

Ольга Орлова. Кадр: YouTube-канал "FAMETIME TV"

В феврале 2023 года в семье Орловой и Валерия произошло радостное событие — у них родилась дочь Анна. Это второй ребенок для Ольги: от первого брака с бизнесменом Александром Кармановым у нее есть 22-летний сын Артем. Несмотря на развод после четырех лет совместной жизни, экс-супруги смогли сохранить дружеские отношения. Они продолжают общаться ради благополучия своего сына.

Ольга Орлова также отметила, что доверие — это основа их отношений. Она считает, что ревность может разрушить даже самые крепкие связи, и предпочитает сосредотачиваться на положительных аспектах своей семейной жизни. Певица уверена, что если между партнерами есть искренние чувства и поддержка, то никакие испытания не смогут их разлучить.

Шоу-бизнес в Telegram

3 мая 2025, 10:16
Ольга Орлова. Фото: соцсети
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