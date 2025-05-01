Чуть не умерла, но не сдается: упрямая Боня вернулась на Эверест после госпитализации

Эксцентричная, неугомонная и, безусловно, упрямая – Виктория Боня вновь удивила поклонников.

Телеведущая и блогерша, едва оправившись от тяжелейшего приступа горной болезни, вновь штурмует Эверест. Хотя буквально несколько дней назад Виктория Боня оказалась на грани — госпитализация, вертолет, кислород и, по ее собственному признанию, почти фатальное ухудшение состояния. Но, кажется, отступать — не в ее стиле.

На высоте около 5500 метров организм дал сбой: стремительно упавший уровень кислорода в крови, ломящая боль в голове, полное изнеможение — все это могло бы сломить кого угодно. Викторию буквально сняли с горы и экстренно эвакуировали в ближайшую клинику. Ее команда всерьез опасалась, что путешествие закончится не вершиной, а трагедией. Казалось, экспедиции пришел конец: горы, как известно, ошибок не прощают.

Однако спустя пару суток молчания, когда фанаты уже начали готовиться к слезливым постам об отмене мечты, Боня резко изменила курс. Она неожиданно объявила о возвращении в базовый лагерь. Осунувшаяся, ослабевшая, но непоколебимая в желании дойти до конца, Виктория вновь взяла курс к вершине мира.

По словам Бони, она вдохновилась беседой с одной из спутниц, пожилой женщиной, которой удалось покорить вершину. Этот эпизод стал эмоциональным толчком: телеведущая словно восстала из пепла, перезагрузила себя и улетела обратно к подножию Джомолунгмы. Все ради того, чтобы закончить начатое.

Ее возвращение вызвало бурную реакцию в сети. Одни восхищаются силой духа звезды, другие упрекают в безрассудстве и желании хайпануть на грани жизни и смерти. Но одно ясно точно: Виктория Боня — женщина, которую не так-то легко сбить с выбранного маршрута. Даже если этот маршрут проходит через разряженный воздух и риск для здоровья.

Стоит отметить, что восхождение на Эверест считается одним из самых опасных вызовов, даже для подготовленных альпинистов. Сотни туристов ежегодно отказываются от покорения вершины уже в базовом лагере из-за резкой смены климата и нехватки кислорода. Но 45-летняя Виктория, похоже, решила доказать всем, что возраст, слабость и даже временная госпитализация — не повод отступать.