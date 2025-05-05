Стало известно о самочувствии серьезно пострадавшего Михаила Боярского

Народный артист России Михаил Боярский, получивший травму на театральной сцене, впервые после инцидента прокомментировал свое состояние здоровья.



Известный далеко за пределами театральной сцены актер Михаил Боярский поделился актуальной информацией о своем состоянии после недавнего инцидента. По его собственным словам, переданным в интервью, на данный момент он чувствует себя "очень посредственно".

Напомним, о проблемах со здоровьем у Михаила Боярского стало известно в середине апреля. Тогда сообщалось, что актер получил травму, а именно небольшой ушиб, в результате неосторожного движения – он просто оступился во время спектакля прямо на подмостках родного театра.

Инцидент имел прямые последствия для творческой деятельности артиста. Театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, где Михаил Сергеевич является одним из ведущих актеров, был вынужден временно снять с репертуара спектакль "В этом милом старом доме", в котором он задействован. Несмотря на то, что Боярский был выписан из стационара уже 23 апреля, полученное повреждение оказалось серьезным и не позволило ему сразу вернуться к работе, поэтому артист был вынужден прекратить участие в текущих театральных постановках.

Комментируя журналистам сложившуюся ситуацию и свое состояние, актер подтвердил, что его восстановление проходит в домашних условиях. Он также уточнил, что планирует вновь появиться на сцене Театра Ленсовета только после того, как полностью выздоровеет и получит официальное разрешение от лечащих врачей.

Таким образом, процесс реабилитации Михаила Боярского продолжается. Поклонникам артиста остается ждать его возвращения на сцену, которое состоится лишь тогда, когда медицинские специалисты подтвердят его полную готовность к возобновлению работы.

