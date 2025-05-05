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Тест: угадайте малоизвестные советские фильмы по случайному кадру

Тест: угадайте малоизвестные советские фильмы по случайному кадру
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Советское кино стало неотъемлемой частью нашей культурной наследия. Однако не только Рязанов и Гайдай оставили след в истории кинематографа.

Существует множество менее известных, но не менее интересных фильмов, которые заслуживают внимания. Предлагаем вам пройти тест и проверить свои знания о советском кино. Мы покажем вам случайный кадр из фильма, а ваша задача — угадать, из какой картины он взят. Возможно, вы вспомните старые ленты, которые когда-то смотрели с родителями или друзьями.

1. В каком фильме играет молодой Михаил Боярский?

А) "Человек с бульвара Капуцинов"

Б) "Большая перемена"

В) "Старший сын"

2. Узнали эту брюнетку?

А) "Табор уходит в небо"

Б) "Жестокий романс"

В) "Цыган"

3. Из какого советского фильма этот кадр?

А) "Начало"

Б) "Афоня"

В) "Мать"

4. Из какой комедии эта сцена?

А) "Завтрак на траве"

Б) "Молодая жена"

В) "Усатый нянь"

5. В какой картине вы могли видеть Александра Абдулова и Евгения Леонова?

А) "Обыкновенное чудо"

Б) "Убить дракона"

В) "Формула любви"

Правильные ответы:

1. — В) "Старший сын"

2. — А) "Табор уходит в небо"

3. — А) "Начало"

4. — В) "Усатый нянь"

5. — Б) "Убить дракона"

Шоу-бизнес в Telegram

5 мая 2025, 13:18
Кадр из фильма "Формула любви" (1984)
Дни.ру✓ Надежный источник

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