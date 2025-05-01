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Четверг 1 мая

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"Добро пожаловать домой": собравшая вещи Бородина покинула Россию вместе с детьми

"Добро пожаловать домой": собравшая вещи Бородина покинула Россию вместе с детьми
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Телеведущая Ксения Бородина пересекла государственную границу.

Еще совсем недавно Ксения Бородина была на светских тусовках в Москве, где рассказывала о скорой свадьбе с блогером Николаем Сердюковым. Тогда же публика узнала, что за последние несколько месяцев пара успела посетить сразу несколько стран в том числе ради подготовки к торжеству: например, приобрести несколько свадебных нарядов.

Вернувшись из очередного путешествия, Бородина не стала задерживаться в Москве. Уже через пару недель она снова пересекла государственную границу. В своем аккаунте в популярной социальной сети телезвезда сообщила, что на время покинула Россию ради отдыха в Дубае. Примечательно, что Ксения прилетела в ОАЭ вместе с детьми, но без жениха. Тот лишь отвез компанию в аэропорт, а сам решил заняться рабочими делами.

Как отметил Сердюков, он впервые за год расстался с Бородиной на столь длительное время. По словам Николая, его избранница проведет вместе с детьми за границей чуть больше недели, после чего компания вернется домой. А пока телезвезда хвастается апартаментами в Дубае, в которых останавливается регулярно.

"Добро пожаловать домой!" – поприветствовал знаменитость персонал отеля.

К слову, в ОАЭ Ксению Бородину встретили по-королевски: с подарками и украшенным номером. Это повергло телеведущую в шок, как и ее детей. Она не ожидала, что прием будет столь теплым. В первый же день знаменитость отправилась на пляж и уже поделилась с поклонниками множеством кадров в соцсетях.

Шоу-бизнес в Telegram

1 мая 2025, 16:41
Ксения Бородина. Фото: YouTube / @ksenia.borodina
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