"Добро пожаловать домой": собравшая вещи Бородина покинула Россию вместе с детьми

Телеведущая Ксения Бородина пересекла государственную границу.

Еще совсем недавно Ксения Бородина была на светских тусовках в Москве, где рассказывала о скорой свадьбе с блогером Николаем Сердюковым. Тогда же публика узнала, что за последние несколько месяцев пара успела посетить сразу несколько стран в том числе ради подготовки к торжеству: например, приобрести несколько свадебных нарядов.

Вернувшись из очередного путешествия, Бородина не стала задерживаться в Москве. Уже через пару недель она снова пересекла государственную границу. В своем аккаунте в популярной социальной сети телезвезда сообщила, что на время покинула Россию ради отдыха в Дубае. Примечательно, что Ксения прилетела в ОАЭ вместе с детьми, но без жениха. Тот лишь отвез компанию в аэропорт, а сам решил заняться рабочими делами.

Как отметил Сердюков, он впервые за год расстался с Бородиной на столь длительное время. По словам Николая, его избранница проведет вместе с детьми за границей чуть больше недели, после чего компания вернется домой. А пока телезвезда хвастается апартаментами в Дубае, в которых останавливается регулярно.

"Добро пожаловать домой!" – поприветствовал знаменитость персонал отеля.

К слову, в ОАЭ Ксению Бородину встретили по-королевски: с подарками и украшенным номером. Это повергло телеведущую в шок, как и ее детей. Она не ожидала, что прием будет столь теплым. В первый же день знаменитость отправилась на пляж и уже поделилась с поклонниками множеством кадров в соцсетях.