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Понедельник 5 мая

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На Кадышеву совершено нападение по инструкции заказчиков

На Кадышеву совершено нападение по инструкции заказчиков
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На Надежду Кадышеву было совершено нападение. Инцидент произошел в Иванове.

Артистку атаковала девушка, которая позже вышла на связь и объяснила свои действия. В разговоре с журналистом она назвалась "фанаткой" Кадышевой и сообщила, что приехала на концерт из Белоруссии.

Вскоре выяснилось, что ее поступок был заранее спланирован. По информации, опубликованной в телеграм-канале Mash, нападавшая призналась, что действовала по инструкции журналистов.

Ей предложили "подзаработать", если та сможет устроить перепалку с певицей на сцене. Некий молодой человек в кепке, который находился рядом с ней, давал указания и заранее подготовил сценарий. Нападавшая должна была задать Кадышевой провокационный вопрос о ее семейных проблемах, а ответ записать на камеру для создания "громкого" материала.

Надежда Кадышева. Фото: Феликс Грозданов

"Я это придумала не сама — мне позвонили и сказали поехать на концерт к Надежде Кадышевой. Нужно было сказать: "Страна Вас любит, ценит, уважает, а у Вас такое творится в семье, а Вы молчите", — рассказала она.

На вопрос о том, кто именно давал ей инструкции, девушка лишь ответила: "Корреспондент". Однако она отказалась раскрывать детали общения с ним.

Шоу-бизнес в Telegram

5 мая 2025, 08:30
Надежда Кадышева. Фото: Феликс Грозданов
Mash✓ Надежный источник

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