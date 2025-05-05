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Понедельник 5 мая

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Собравшейся замуж Муцениеце посоветовали "бежать"

Собравшейся замуж Муцениеце посоветовали "бежать"
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Агату Муцениеце подозревают в беременности.

Актриса Агата Муцениеце, которой 36 лет, сообщила в своих социальных сетях о предстоящем втором замужестве. Ее избранником стал 41-летний музыкант Петр Дранга. По информации от самой актрисы, он сделал ей предложение, и она приняла его.

Эта новость вызвала значительный интерес у публики и СМИ. Журналисты, стремясь узнать, что ждет пару в будущем, обратилось к астрологу Юлии Гикис с просьбой проанализировать гороскопы Агаты Муцениеце и Петра Дранги.

По словам астролога, натальная карта Агаты указывает на ее предрасположенность к браку с более зрелым, мудрым партнером, что нередко способствует стабильным отношениям в более позднем возрасте. Также отмечается, что положение Лилит в 5-м доме может говорить о кармических аспектах в отношениях и необходимости учиться "любить без иллюзий".

Юлия Гикис подчеркнула, что Агата является выраженным карьеристом. Ей важна профессиональная самореализация, публичность и достижение успеха в своей сфере. По мнению астролога, ее путь в этой жизни – строить карьеру, ставить цели и брать на себя ответственность, а не полностью растворяться в семейной жизни. При этом Агата, способна глубоко любить и остро нуждается в ласке, внимании и заботе партнера.

Астрологический анализ совместимости пары привел к интересным выводам. Юлия Гикис отметила "необычайно сильную совместимость" между Агатой и Петром, указав на редкое соединение Солнца Агаты и Черной Луны Петра в их гороскопах. По словам эксперта, такой аспект создает очень тесную связь.

Однако, Гикис сразу же добавила важное предупреждение. Этот сильный аспект становится потенциально опасным, если в паре возникают частые конфликты. В таком случае он негативно влияет в первую очередь на носителя Солнца, то есть на Агату.

"Если ссоры будут частыми, она может начать терять себя, и тогда, как говорят в астрологии, лучше бежать", — прокомментировала астролог.

Также астролог указала на возможное различие в приоритетах: Петр, вероятно, может стремиться к более спокойной семейной жизни, в то время как Агата, будучи активной и темпераментной натурой, не является домоседкой. Тем не менее, Юлия Гикис оценивает их союз как "очень перспективный с астрологической точки зрения", но подчеркивает, что для его успешности необходимо полное взаимопонимание и готовность Агаты найти баланс между профессиональной деятельностью и личной жизнью, а Петра – принять ее стремление к свободе и самореализации.

Шоу-бизнес в Telegram

5 мая 2025, 16:11
Агата Муцениеце. Фото: Youtube / @sobchak
"КП"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не одинока: Агата Муцениеце показала нового партнера

Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @bugevuge

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