Гордится собой: стало известно о причастности Собчак к разводу Муцениеце и Прилучного

Телеведущая Ксения Собчак считает, что в свое время повлияла на Агату Муцениеце.

На фоне новостей о том, что Агата Муцениеце официально принимает предложение руки и сердца от музыканта Петра Дранги, в информационном поле всплыли старые, но весьма показательные воспоминания. Пять лет назад актриса стала гостьей откровенного интервью у Ксении Собчак, где поделилась тяжелыми деталями своего брака — от скандальных сцен до эмоциональных травм. Тогда эта исповедь стала одной из самых обсуждаемых тем в интернете и практически первым публичным подтверждением кризиса в отношениях пары.

Теперь, когда Муцениеце выходит замуж вновь — на этот раз за талантливого аккордеониста — Собчак неожиданно напомнила о своем влиянии. Она заявила, что когда-то именно ее пример помог Агате не побояться выйти из несчастливого союза и выдержать шквал общественной критики. Очевидно, телеведущая ощущает определенную гордость за то, что сыграла в этом процессе роль своеобразного наставника.

Поклонники сразу вспомнили интервью 2020 года, где Муцениеце эмоционально рассказывала о разрыве с Прилучным и пыталась осмыслить свою роль в разрушающемся браке. Тогда еще мало кто предполагал, что спустя годы актриса вновь окажется в эпицентре судебных разбирательств — теперь уже по вопросам опеки над сыном Тимофеем.

Но сегодня Агата выглядит по-настоящему счастливой. На побережье Черного моря она приняла предложение от Петра Дранги. Их история развивалась стремительно: от первых слухов до появления на светских мероприятиях и, наконец, до официальной помолвки.