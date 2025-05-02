"Это непредсказуемо": певице Кети Топурия грозит серьезная болезнь

Певица Кети Топурия объяснила, почему не кормит грудью третьего ребенка.

Солистка "А-Студио" Кети Топурия, мама троих детей и икона стиля для тысяч поклонниц, оказалась буквально в шаге от серьезной болезни, о которой предпочитают не говорить вслух. Речь идет о возможном развитии мастита — опасного воспаления, связанного с грудным вскармливанием.

Звезда призналась, что в третью беременность столкнулась с ситуацией, когда лучше отказаться от кормления новорожденной дочки грудью. Причина — переизбыток молока и сложное состояние молочных протоков. Как отметила артистка, это предматитное состояние, которое при отсутствии лечения легко перерастает в острую форму воспаления.

В отличие от первых двух беременностей, когда Кети спокойно справлялась с задачей молодой мамы, третий опыт оказался куда более напряженным. Ведь мастит — заболевание коварное и, как призналась сама звезда, непредсказуемое: его невозможно предугадать до момента, когда организм буквально запустит тревожную сигнализацию.

"Вообще это довольно непредсказуемо и невозможно понять. Только когда кормишь и понимаешь, все хорошо у тебя там или нет", – отметила исполнительница в "ШБ Шоу"

Певица сдержанно делится деталями, стараясь не нагнетать — ведь, по её словам, "девочкам лучше не пугаться". Однако за этой легкой формулировкой скрывается реальная угроза, с которой сталкиваются многие матери, но мало кто решается об этом говорить публично.

Сейчас Кети Топурия сосредоточена на семье. Трое детей, разновозрастные, с разными потребностями и характерами, требуют от нее полной включенности. Оливия (2015 г.р.), старшая дочь, уже взрослеет. Младший сын Адам (2021 г.р.) тоже активен, а маленькая Николь (2024 г.р.) только начинает свое знакомство с миром.