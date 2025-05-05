Разведенной Брежневой сделали предложение прямо во время выступления на сцене

Вера Брежнева порадовала своих поклонников ярким выступлением в Алматы.

Однако этот концерт запомнится не только великолепной музыкой, но и неожиданным романтическим моментом, который стал настоящей сенсацией. Во время одного из номеров на сцену вышел мужчина с огромным букетом алых роз и сделал артистке предложение руки и сердца.

Этот трогательный эпизод произошел в паузе между песнями, когда парень, преодолев волнение, подошел к сцене и вручил Вере цветы. Публика замерла в ожидании, а сама Брежнева, не растерявшись, с улыбкой приняла букет и решила немного подшутить.

Она задала поклоннику несколько вопросов, касающихся его жизненных обстоятельств: "У вас есть квартира в Алматы? Бизнес есть? То есть, если я останусь, вы сможете меня прокормить?". Слова певицы мгновенно вызвали бурю смеха и аплодисментов в зале.

Романтик не только подарил Вере розы, но и нежно поцеловал ее в руку и щеку, что добавило романтики в этот момент. "И как я теперь концерт продолжать буду?", — цитирует обращение Брежневой к зрителям женский журнал Клео.ру.

Напомним, что в 2023 году артистка развелась с продюсером Константином Меладзе. Это стало для нее серьезным испытанием. В интервью Вера признавалась, что пока не готова к новым отношениям. Однако недавно в сети появились слухи о возможном романе звезды с 28-летним манекенщиком.