Питт подавлен из-за сильного влияния Джоли на их детей: Держит в трансе

Брэд Питт в последнее время испытывает глубокую тревогу по поводу влияния своей бывшей жены Анджелины Джоли на их общих детей.

Особенно его беспокоит 18-летняя дочь Шайло, которая, по мнению инсайдеров, становится все более похожей на свою знаменитую мать. Питт считает, что Джоли манипулирует детьми. Это вызывает у него чувство беспомощности.

Недавно Шайло сделала свою первую татуировку — символ знака зодиака матери "Близнецы". Кроме того, она начала отращивать волосы, что еще больше напоминает стиль Анджелины. По словам источников, это вызывает у Питта серьезные переживания.

Он был особенно расстроен тем, что дочь избавилась от подарка, который он ей сделал в детстве. Это решение Шайло стало для него болезненным напоминанием о том, как сильно на нее влияет мать.

К тому же в августе прошлого года Шайло приняла решение отказаться от фамилии Питт, что стало очередным ударом для актера. Он считает, что Джоли активно подталкивает детей к таким действиям и формирует их идентичность в соответствии со своими представлениями. Питт уверен, что Анджелина держит детей "в трансе", заставляя их следовать ее желаниям и идеалам.

Напомним, Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись в 2016 году, но их отношения по-прежнему полны напряженности. У актеров шестеро детей: Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло и близнецы Нокс и Вивьен. С момента развода бывшие супруги продолжают бороться за опеку.