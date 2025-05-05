Бывшая жена Павла Дурова огорошила неожиданным заявлением

Ирина Болгар, спустя 5 месяцев, вышла на связь.

Ирина Болгар отсутствовала в Сети на протяжении пяти месяцев. С начала января, когда она опубликовала поздравления с Рождеством и Новым годом, никаких новых постов или вестей от нее не поступало. Это затишье, особенно после громких заявлений, сделанных ею в прошлом году, породило среди подписчиков и тех, кто следил за развитием событий, различные гипотезы. Некоторые предполагали, что создатель Telegram, Павел Дуров, мог достигнуть с ней некоей "финансовой договоренности".

Однако Ирина, которая, как она сама себя называет, является "матерью драконов", неожиданно вновь появилась в своих аккаунтах. Она опубликовала зимний снимок, сделанный на балконе в горной местности. При этом, к разочарованию многих, в этом посте не было ни единого упоминания о Павле Дурове или прошлых событиях. Вместо этого Ирина написала большой текст, посвященный йоге — своему многолетнему и страстному увлечению. Стоит отметить, что именно интерес к йоге, как сообщается, сблизил ее с Павлом Дуровым в 2011 году.

После публикации под постом Ирины Болгар сразу же появилось множество комментариев от пользователей, которые задавали ей вопросы. Один из самых частых касался причины ее молчания и того, почему она перестала публично говорить о Павле Дурове.

На фоне шквала вопросов Ирина все же прервала свое молчание по этой теме и огорошила поклонников. Отвечая одному из подписчиков, Ирина Болгар сообщила, что она уже сказала все, что хотела сказать, подразумевая, вероятно, свои предыдущие публичные высказывания.

Напомним, летом прошлого года Ирина Болгар оказалась в центре широкого внимания, когда выступила с утверждением, что именно она является матерью троих наследников Павла Дурова – дочери и двух сыновей. По ее версии, дети появились на свет в период их гражданского сожительства, хотя официального брака между ними не было. За этими заявлениями последовала серия громких выпадов: Болгар обвинила миллиардера в предполагаемом насилии над ребенком и анонсировала свое намерение добиваться в судебном порядке лишения его родительских прав и взыскания алиментов, сопровождая эти претензии публикацией архивных совместных фотографий.

Сам Павел Дуров признал наличие детей и прокомментировал ситуацию лишь один раз, заявив, что Ирина Болгар тратила на себя слишком большие суммы, которые, по его мнению, должны были быть потрачены на нужды дочери и сыновей.