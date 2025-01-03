Все в слезах: Хилькевич взвыла из-за тяжелых последствий новогодней ночи

Актриса Анна Хилькевич снова пожаловалась на своих дочерей.

В сентябре 2024-го Анна Хилькевич родила третью дочь, которую назвали Оливией. С тех пор у артистки стало еще больше забот по дому. Последние несколько месяцев звезда сериала "Универ" позволяет себе во всеуслышание рассказывать о тяжелых буднях многодетной матери с перерывами на жалобы.

Например, в первые дни 2025-го Анна взвыла из-за тяжелых последствий новогодней ночи. По словам актрисы, встречая 1 января, ее дочери легли спать лишь в четыре часа утра, из-за чего следующие дни ходят все в слезах и капризничают. Хилькевич сделала вывод, что детская нервная система совершенно не предназначена для бодрствования в столь позднее время.

В недавней публикации в своем телеграм-канале Анна отметила, что лишь в новогоднюю ночь позволяет дочерям не спать. Теперь же она намерена отказаться от такой практики. Мол, в следующем году, когда страна будет встречать 2026-й, дети отправятся в кровать не позже часа ночи.

"Не нужны нам с мужем эти качели", – написала артистка.

В 2025 году Анна Хилькевич и Артур Волков (Мартиросян) отметят 10-ю годовщину свадьбы. Пара воспитывает девятилетнюю Арианну, шестилетнюю Анну-Марию и трехмесячную Оливию.