Анита Цой поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Анита Цой обратилась к читателям "Дни.ру". Певица поздравила всех с 2025-м годом.

"Любви вам, процветания, мудрости змеиной и, конечно, такой же блестящей чешуи. Она нам пригодится, ведь впереди год прекрасных событий", — искренне произнесла артистка.

Цой — выдающаяся личность на российской музыкальной сцене, известная не только как певица, но и как талантливая телеведущая. Ее карьера охватывает множество жанров, где гармонично переплетаются элементы русской музыки с ярким азиатским колоритом. Благодаря этому уникальному сочетанию Анита смогла завоевать сердца миллионов слушателей.