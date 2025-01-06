Анита Цой поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Бузова раскрыла правду об избраннике Тесты Шаляпин нашел спутницу для новогодней ночи Игры Сонник

Топ новостей недели

Сын Яниса Тиммы может претендовать на часть имущества Анны СедоковойСын Яниса Тиммы может претендовать на часть имущества Анны Седоковой Жаркое из шашлыка с овощами в горшочках: идеальное блюдо для семейного ужина зимойЖаркое из шашлыка с овощами в горшочках: идеальное блюдо для семейного ужина зимой Вернувшая былую популярность Алена Апина решила покинуть РоссиюВернувшая былую популярность Алена Апина решила покинуть Россию SHAMAN перепел Филиппа Киркорова: поп-король затаил обидуSHAMAN перепел Филиппа Киркорова: поп-король затаил обиду

Лента новостей

Понедельник 6 января

15:31Традиционный рецепт рождественского блюда: гусь с яблоками и черносливом 12:46Катя Лель тепло поздравила читателей "Дни.ру" с праздником 12:0610 популярных современных способов гадания 10:23Анита Цой поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 09:04Как провести Сочельник: традиции и обычаи 19:28Новогоднее чудо: Кравец получила в подарок от деда Мороза квартиру с видом на Кремль 17:21Наталья Подольская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 15:38Сохраняем молодость и красоту: врач рассказал про правильный уход за кожей зимой 14:18Марина Хлебникова поздравляет читателей "Дни.ру" с Новым 2025 годом 12:34Брэдли Куперу исполнилось 50 лет: эти фильмы с актером вызовут у вас бурю эмоций 10:17Александр Маршал поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 17:42Сосо Павлиашвили поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом! 15:35Новогодние каникулы с пользой для души: какие сериалы стоит посмотреть 12:11Дмитрий Маликов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом! 10:15Варвара поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 18:36Рождественский пост: рецепт легкого и сытного супа без мяса 17:52Тест на знание новогоднего кинофильма "Карнавальная ночь" 16:16Тест: кем бы вы были во времена Иисуса Христа 16:11Александр Ревва поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 14:35Тест: узнай свое идеальное место для празднования Нового года 14:32Мэл Гибсон отмечает 69-летие: не пропустите эти фильмы с культовым актером 12:47Все в слезах: Хилькевич взвыла из-за тяжелых последствий новогодней ночи 12:14На 30 лет младше: Максим Виторган похвастался новой любовницей 10:21Сергей Лазарев поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 09:01Что делать с едой, оставшейся после новогоднего застолья: рецепты внутри 21:05Сергей Зверев поздравил читателей "Дни.ру" с Новым 2025 годом 19:53Александр Панкратов-Черный поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 18:31Звезде сериала "Моя прекрасная няня" Жигунову – 62: самые яркие образы актера 17:22Лариса Лужина поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом! 16:23Приготовьте заливную рыбу, как в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!": классический рецепт 14:06Дмитрий Колдун поздравил читателей "Дни.ру" с Новым 2025 годом 13:16Рыбин и Сенчукова поздравили читателей "Дни.ру" с Новым 2025-м годом! 12:16Тест на знание новогодних фильмов: угадай культовый фильм по набору эмодзи 11:15Денис Клявер поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 10:3010 интересных фактов о фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" 09:12Shaman поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом! 21:18Группа Baccara поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 19:10Дима Билан поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 15:21Ирина Нельсон поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 14:19Салат с колбасой салями и сыром: рецепт на случай неожиданного прихода гостей 14:02Тоскует по России: как и с кем встретила новый год живущая на чужбине 75-летняя Пугачева 12:08Тест для кулинаров: угадай советский фильм по знаменитому блюду 10:07Маша Вебер поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 09:14Как правильно провести 1 января 09:03Леонтьев и Гвердцители неожиданно спели для россиян в новогоднюю ночь 22:03Любовь Успенская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым 2025 годом! 21:19Анжелика Агурбаш поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом! 20:04Лолита Милявская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 18:31Елена Борщева поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 16:22Певец Хабиб поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Анита Цой поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

319

Анита Цой обратилась к читателям "Дни.ру". Певица поздравила всех с 2025-м годом.

"Любви вам, процветания, мудрости змеиной и, конечно, такой же блестящей чешуи. Она нам пригодится, ведь впереди год прекрасных событий", — искренне произнесла артистка.

Цой — выдающаяся личность на российской музыкальной сцене, известная не только как певица, но и как талантливая телеведущая. Ее карьера охватывает множество жанров, где гармонично переплетаются элементы русской музыки с ярким азиатским колоритом. Благодаря этому уникальному сочетанию Анита смогла завоевать сердца миллионов слушателей.

Шоу-бизнес в Telegram

6 января 2025, 10:23
Анита Цой. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

До слез: поступок Аниты Цой потряс работающих с ней повара, водителя и уборщицу

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

По теме

Анита Сергеевна Цой

Анита Сергеевна Цой певица

Катя Лель тепло поздравила читателей "Дни.ру" с праздником

Катя Лель тепло поздравила читателей "Дни.ру" с праздником
Артистка пожелала читателям "Дни.ру" любви в новом году. "С Новым годом! Вселенской взаимной любви желаю вам! Всегда ваша Катя Лель", – сказала артистка.

Новогоднее чудо: Кравец получила в подарок от деда Мороза квартиру с видом на Кремль

Новогоднее чудо: Кравец получила в подарок от деда Мороза квартиру с видом на Кремль
Все мы с детства помним стихи Сергея Михалкова: "Говорят: под Новый год // Что ни пожелается – Все всегда произойдет, // Все всегда сбывается". Певица и актриса Алена Кравец весь 2024-й вела себя хорошо. И добрый дедушка Мороз исполнил ее заветное желание, которое она загадала на прошлый Новый год. "Я давно привыкла к загородной жизни, – говорит Алена Кравец.

Наталья Подольская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Наталья Подольская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
Певица Наталья Подольская обратилась к читателям "Дни.ру". Звезда поздравила всех с наступающим 2025-м годом. Певица Наталья Подольская поздравила читателей "Дни.

Марина Хлебникова поздравляет читателей "Дни.ру" с Новым 2025 годом

Марина Хлебникова поздравляет читателей "Дни.ру" с Новым 2025 годом
Певица записала для читателей праздничное обращение. "С Новым годом, с новым счастьем! Будьте здоровыми и веселыми", – пожелала россиянам исполнительница хита "Зима".

Александр Маршал поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

Александр Маршал поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
Александр Маршал не оставил наших читателей без пожеланий. Певец Александр Маршал душевно поздравил читателей "Дни.

Выбор читателей

05/01ВскНовогоднее чудо: Кравец получила в подарок от деда Мороза квартиру с видом на Кремль 05/01ВскБрэдли Куперу исполнилось 50 лет: эти фильмы с актером вызовут у вас бурю эмоций 05/01ВскМарина Хлебникова поздравляет читателей "Дни.ру" с Новым 2025 годом 05/01ВскАлександр Маршал поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 05/01ВскНаталья Подольская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 05/01ВскСохраняем молодость и красоту: врач рассказал про правильный уход за кожей зимой