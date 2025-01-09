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Четверг 9 января

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Отдыхающая на Мальдивах Асмус показала обручальное кольцо и произвела фурор

Отдыхающая на Мальдивах Асмус показала обручальное кольцо и произвела фурор
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Кристина Асмус спровоцировала слухи о своей свадьбе. Во время отдыха на экзотических Мальдивах актриса опубликовала фото, на котором продемонстрировала обручальное кольцо на безымянном пальце.

Это мгновенно стало темой обсуждения среди поклонников и в социальных сетях. Дело в том, что недавно Кристина Асмус подтвердила свои новые отношения с продюсером Ильей Бурецом, что стало настоящей сенсацией.

Перед Новым годом актриса открыла информацию о своих чувствах, и это вызвало множество споров, так как сообщалось, что Илья оставил свою жену ради Кристины. Несмотря на бурные обсуждения, пара пока не дает комментариев относительно своей личной жизни. Однако появление кольца на пальце Асмус подогрело интерес к их отношениям и породило слухи о возможной свадьбе.

Кристина Асмус. Фото: соцсети

На опубликованном фото Кристина позирует в белом слитном купальнике на фоне живописного пляжа. Пользователи социальных сетей сразу же обратили внимание на ее украшения.

Стоит отметить, что Кристина Асмус уже несколько лет является свободной женщиной. В 2020 году она развелась с комиком Гариком Харламовым, с которым прожила в браке несколько лет. После этого актриса встречалась с коллегой Романом Евдокимовым, однако в начале 2024 года они решили расстаться. Теперь же, похоже, Кристина готова к новым серьезным отношениям.

Шоу-бизнес в Telegram

9 января 2025, 11:20
Кристина Асмус. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

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Фото: пресс-служба ММКФ
Фото: пресс-служба ММКФ
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Фото: пресс-служба ММКФ
Фото: пресс-служба ММКФ

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