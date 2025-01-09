Необычный жюльен: приготовьте любимое французское блюдо по-новому

Ингредиенты:
- Филе лосося – 250 г
- Свежий шпинат – 150 г
- Грибы (шампиньоны или вешенки) – 200 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Сыр твердый – 100 г
- Сливки 20% – 200 мл
- Мука – 1 ст. ложка
- Масло сливочное – 30 г
- Оливковое масло – 1 ст. ложка
- Соль, перец – по вкусу
- Мускатный орех – щепотка
Приготовление:
Шаг 1: Подготовьте ингредиенты
- Лосось нарежьте тонкими полосками.
- Шпинат промойте и обсушите.
- Грибы нарежьте ломтиками.
- Лук мелко нарежьте.
- Сыр натрите на мелкой терке.
Шаг 2: Обжарьте грибы и лук
- На сковороде разогрейте оливковое масло и добавьте нарезанный лук. Обжаривайте до прозрачности.
- Добавьте грибы и продолжайте жарить до тех пор, пока они не выпустят жидкость и она испарится.
Шаг 3: Готовим соус
- В отдельной кастрюле растопите сливочное масло.
- Добавьте муку и хорошо перемешайте, чтобы получилась густая масса.
- Постепенно влейте сливки, постоянно помешивая, чтобы избежать комков.
- Добавьте мускатный орех, соль и перец по вкусу. Продолжайте варить соус на медленном огне, пока он не загустеет.
Шаг 4: Сборка жюльена
- В форму для запекания выложите слой грибов с луком.
- Сверху распределите кусочки лосося.
- Следующим слоем уложите свежий шпинат.
- Залейте все приготовленным соусом.
- Посыпьте сверху тертым сыром.
Шаг 5: Запекание
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Поставьте форму с жюльеном в духовку и выпекайте 20-25 минут, пока сыр не расплавится и не образует золотистую корочку.
Шаг 6: Подача
- Достаньте жюльен из духовки и дайте ему немного остыть.
- Подавайте горячим, украсив свежей зеленью по желанию.
Этот вариант жюльена получается необычным благодаря сочетанию нежного лосося и свежего шпината. Приятного аппетита!