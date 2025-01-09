Необычный жюльен: приготовьте любимое французское блюдо по-новому

Закрытое сердце: что это и как с этим справиться?

Закрытое сердце – это метафорическое состояние, при котором человек испытывает трудности с эмоциональной открытостью, доверием и способностью любить. Оно может быть вызвано травмами, предательствами или страхом уязвимости, когда чувства притупляются, но боль остается внутри. О том, почему это приводит к выгоранию и как решить проблему, рассказывает Перукуа – австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин. Материальное благополучие: достаточно ли этого для счастья? У каждого человека есть список целей, задач и заветных желаний.