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Четверг 9 января

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Дорогой особняк Меган Маркл и принца Гарри оказался под большой угрозой из-за пожаров

Дорогой особняк Меган Маркл и принца Гарри оказался под большой угрозой из-за пожаров
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Принц Гарри и Меган Маркл оказались в непростой ситуации.

Их калифорнийская резиденция в Монтесито, оцененная в 14 миллионов долларов, может оказаться под угрозой из-за лесных пожаров, бушующих в округе Лос-Анджелес. Возгорание, начавшееся в престижном районе Пасифик-Палисейдс, продолжает распространяться, и спасатели сталкиваются с трудностями в его локализации.

По информации издания The Telegraph, их дом находится в "зоне повышенного риска", и власти уже предупредили местных жителей о возможных отключениях электроэнергии. Представитель администрации округа Санта-Барбара сообщил, что с "потенциальными пострадавшими" из нескольких населенных пунктов, включая Монтесито, уже установлены контакты.

Меган Маркл и принц Гарри. Кадр: YouTube

Стоит отметить, что Меган Маркл и принц Гарри переехали в Монтесито в 2020 году, оставив свои королевские обязанности. Их особняк впечатляет размерами: девять спален и 16 ванных комнат, а также роскошная территория с бассейном, теннисным кортом и ухоженными садами. Однако сейчас все эти удобства могут оказаться под угрозой.

Помимо принца Гарри и Меган Маркл, другие знаменитости, такие как Опра Уинфри и Гвинет Пэлтроу, также находятся под угрозой эвакуации. Интересно, что имуществу Опры уже был причинен ущерб в результате оползней, связанных с лесными пожарами в 2018 году.

Неизвестно, получили ли герцоги официальное предупреждение об эвакуации, но риск для их безопасности остается высоким. В условиях растущей угрозы принц Гарри и Меган Маркл, как и многие их соседи, вынуждены принимать меры предосторожности и быть готовыми к возможной эвакуации.

Шоу-бизнес в Telegram

10 января 2025, 00:19
Меган Маркл. Кадр: YouTube
The Telegraph✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Изгой среди своих и прыщ на теле общества: шаги Меган Маркл по раскаленным углям

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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