Дорогой особняк Меган Маркл и принца Гарри оказался под большой угрозой из-за пожаров

Принц Гарри и Меган Маркл оказались в непростой ситуации.

Их калифорнийская резиденция в Монтесито, оцененная в 14 миллионов долларов, может оказаться под угрозой из-за лесных пожаров, бушующих в округе Лос-Анджелес. Возгорание, начавшееся в престижном районе Пасифик-Палисейдс, продолжает распространяться, и спасатели сталкиваются с трудностями в его локализации.

По информации издания The Telegraph, их дом находится в "зоне повышенного риска", и власти уже предупредили местных жителей о возможных отключениях электроэнергии. Представитель администрации округа Санта-Барбара сообщил, что с "потенциальными пострадавшими" из нескольких населенных пунктов, включая Монтесито, уже установлены контакты.

Стоит отметить, что Меган Маркл и принц Гарри переехали в Монтесито в 2020 году, оставив свои королевские обязанности. Их особняк впечатляет размерами: девять спален и 16 ванных комнат, а также роскошная территория с бассейном, теннисным кортом и ухоженными садами. Однако сейчас все эти удобства могут оказаться под угрозой.

Помимо принца Гарри и Меган Маркл, другие знаменитости, такие как Опра Уинфри и Гвинет Пэлтроу, также находятся под угрозой эвакуации. Интересно, что имуществу Опры уже был причинен ущерб в результате оползней, связанных с лесными пожарами в 2018 году.

Неизвестно, получили ли герцоги официальное предупреждение об эвакуации, но риск для их безопасности остается высоким. В условиях растущей угрозы принц Гарри и Меган Маркл, как и многие их соседи, вынуждены принимать меры предосторожности и быть готовыми к возможной эвакуации.