Магическое мышление: почему мы верим в чудеса? Объясняет психолог

Эзотерические ТВ-шоу набирают все большую популярность и находят отклик у людей любых возрастов.

В непростой период жизни, когда сразу происходит много событий, люди не могут с ними справиться. Не у всех есть желание или возможность обратиться за помощью к профессиональному психологу и начать серьезную внутреннюю работу. К сожалению, многие выбирают “волшебные таблетки”, которые предлагают маги и псевдопсихологи, и только усугубляют ситуацию. Психолог Ольга Алмазова объяснила “Дни.ру” что такое магическое мышление и почему мы верим в чудеса.

Многим сложно выходить из зоны комфорта и начинать глубокую внутреннюю работу над собой. Гораздо проще поверить в сладкие обещания удаленного снятия порчи, выбора судьбы через расклад таро, и так далее. Для этого не надо прилагать никаких усилий. Гадалка или психолог без диплома, но с аккаунтом в соцсетях, подарит ощущение контроля над происходящим. И многие люди выбирают этот, казалось бы, легкий способ решения. Нам очень хочется верить в волшебство, в простое решение всех наших проблем, которое осуществит Фея Крестная. Мы готовы довериться тем, кто дает нам временное, но облегчение и надежду на лучшее будущее.

Тренд на духовность и просветленность

Чаще всего у подобных “специалистов” нет никакой базы знаний или образования, чтобы доносить эти ценности, обучать развитию души и психики.

Все это сперва кажется отличным вариантом. Но на практике происходит так, что человек получает еще более серьезную психологическую травму, все сильнее разочаровывается в себе и жизни в целом. Усиливаются внутренние конфликты и ситуация становится еще хуже. Почему? Он не решает проблемы, а пытается от них уйти, закрыться. Но они-то никуда не исчезают, а только продолжают накапливаться внутри, создавая напряжение и тревогу.

Что такое магическое мышление и почему мы верим в чудеса?

Это иллюзия ухода от проблем. Мы обращаемся к магическому мышлению, когда не хотим сталкиваться лицом к лицу с неприятными ситуациями, сложными фактами о себе или своем окружении. Человек не справляется и бежит от реальности. Он не готов понять и принять ее, научиться с ней работать и жить дальше. Кажется, что все пройдет и наладится само собой — только сделай пару ритуалов.

Проблема значительно усугубляется высокой тревожностью в обществе, обострением ситуации в мире. Страх, выгорание, чувство неопределенности становятся частью повседневности. И спрос на магические услуги только растет. В таких условиях люди, очевидно, ищут для себя решение, спасение, чтобы облегчить растущую тревожность, страдание и травмы. Но вместо того, чтобы обратиться к психологу, они часто попадают на человека, который навязывает это магическое мышление, погружает в кратковременную иллюзию.

Подобная тенденция наблюдалась в период конца 80-х, начала 90-х годов. Наша страна проходила через тяжелое время, глубокий кризис всех сфер жизни. Общество страдало высокой тревожностью. Люди были полностью лишены старых идеалов и смыслов, а новые еще не появились. Тогда множество шарлатанов-целителей смекнули и начали предлагать легкие решения с экранов телевизора. Они сыграли на том, что человек по своей природе хочет решить обременяющие проблемы и сделать это быстро, по щелчку пальцев.

Так и сейчас, в эпоху глобальных перемен и нестабильности, многие обращаются к магии и псевдонаукам в поисках утешения. Спрос рождает предложение. Есть люди, переполненные тревогой и непониманием, которые хотят решить свои проблемы сразу и не заморачиваясь. Соответственно, появляются и те, кто готов предложить волшебные пилюли, которые обещают избавить от всех бед в одно мгновение.

Общество диктует свои потребности, а рынок их удовлетворяет, это естественно. Но выбор всегда остается за нами. Мы либо погружаемся в иллюзорный мир чудес, либо признаем сложности и решаем их, шаг за шагом, с помощью грамотных образованных специалистов.