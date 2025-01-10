Собчак поделилась душераздирающими подробностями о впавшем в кому Кеосаяне

Известие о том, что Тигран Кеосаян впал в кому, всколыхнули общественность. Об этом сообщила его супруга, Маргарита Симоньян.

Режиссер, которому недавно исполнилось 59 лет, пережил клиническую смерть и сейчас находится в крайне тяжелом состоянии в больнице. Врачи продолжают бороться за его жизнь, однако прогнозы остаются неутешительными.

Маргарита, сдерживая слезы, обратилась к людям с просьбой молиться за ее мужа. Она отметила, что у Тиграна давно есть серьезные проблемы с сердцем, которые усугубляют его текущее состояние.

"Мой муж пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. У него очень больное сердце", — рассказала она.

Состояние здоровья Тиграна стало настоящим испытанием для всей семьи. Особенно тяжело переживает эту утрату его пожилая мать, которая всего два года назад потеряла старшего сына.

"Описать состояние женщины, которая с надеждой ждет, что младший сын выкарабкается из этой беды, невозможно", — добавила Симоньян.

Ксения Собчак, известная телеведущая и коллега Кеосаяна, не осталась в стороне от этой трагедии. Она выразила свои соболезнования и поделилась своими мыслями о происходящем.

"Я не знаю Тиграна лично, но знаю, как сильно его любит Маргарита. Она каждый день проводит время рядом с ним в больнице", — отметила Ксения.

Напомним, что у Тиграна и Маргариты трое детей: дочери Марьяна и Маро, а также сын Баграт. Ранее Тигран уже сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем: в 2008 и 2010 годах он перенес инфаркты и прошел через сложные операции на сердце. Маргарита не раз делилась переживаниями о здоровье мужа, упоминая о его вредных привычках, которые только усугубили его состояние.