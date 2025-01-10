Родственники Федосеевой-Шукшиной затеяли разборки прямо возле суда

Несмотря на все позитивные заявления Алсу, у нее и ее близких накопилось множество проблем.Судебная тяжба между дочерьми Лидии Федосеевой-Шукшиной продолжает набирать обороты. Прошедшее заседание стало настоящим театром абсурда.

На этот раз возле здания Таганского суда разгорелся конфликт, который едва не перерос в физическую стычку. В центре внимания оказалась не только сама актриса, но и её родственники, которые обсуждали наследственные права на произведения покойного мужа Лидии.

86-летняя Федосеева-Шукшина появилась на суде с трудом, опираясь на костыль и держась за руку своей младшей дочери Ольги. Несмотря на свою хрупкость, она привлекла внимание журналистов, которые стремились узнать о ее здоровье и о причинах вызова в суд.

"Ноги болят, и вылечить не могу", — с горечью призналась актриса, указывая на свои проблемы со здоровьем после перенесенного инсульта.

Судебные разбирательства между Ольгой и ее сестрой Марией продолжаются уже почти год. Ольга обвиняет Марию в том, что та могла воспользоваться болезненным состоянием матери для переписывания авторских прав на произведения их отца.

Адвокат Ольги, Юлия Вербицкая-Линник, утверждает, что Лидия не могла свободно распоряжаться своей долей из-за ухудшения памяти. В то же время юристы Марии уверяют, что сделка была законной и что их клиентка продолжает поддерживать мать финансово.

Тем не менее, самое неожиданное произошло вне зала суда. Двоюродная сестра Лидии, Татьяна Федосеева, неожиданно вступила в конфликт с Ольгой. Она обвинила ее в корысти и попытках удержать семью в неведении относительно состояния здоровья Лидии. "Я пришла посмотреть на эту овцу", — заявила Татьяна, имея в виду Ольгу.

Ссора между женщинами накалилась до предела, когда Татьяна рассказала о том, как Ольга однажды применила к ней физическую силу.

"Мы всегда рядом друг с другом. Я никогда не думала, что такое может произойти", — поделилась она с журналистами.