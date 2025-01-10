Любовь Успенская родилась в Киеве. С 16 лет работала там в ресторане "Жокей". И, конечно, представить не могла, что на старости лет станет там персоной нон-грата.

Блокировка активов, полное прекращение коммерческих операций, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств – это далеко не все санкции, которые наложили на Родине на Любовь Залмановну за то, что она поддерживает и любит Россию. Но ей уже на козни бывших теперь земляков плевать. Ее дом – в Москве.

"Мы с Таисией Повалий соотечественники, которые нашли свой берег в России и полюбили ее так, как свою Родину, – говорит Успенская. – А сегодня для нас ничего роднее и быть на свете не может!"

"Моя кияночка Люба! Да, мы с ней теперь в России, – радуется Повалий – Это лучшая страна в мире!" Она, напомним, родилась в Киевской области, там же училась в музыкальном училище, работала в мьюзик-холле. В 1994 году она даже была названа лучшей певицей Украины, была признана Заслуженной, а потом и Народной артисткой. Конечно, даже в страшном сне не могла представить, что через 30 лет Украина лишит ее почетного звания, гражданства и всего имущества. Она бы лишила певицу и жизни, запретив ей петь, но Повалий чудом смогла уехать в Москву. И начать тут все с чистого листа.

И вот уже юбилей она отмечает на главной сцене страны – поет в Кремле. "Спасибо тебе, моя родная, любимая новая Родина, защитница моя и вдохновительница моя, - говорит певица. – Спасибо, Россия, за новый виток!"