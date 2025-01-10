Паста карбонара – простой и изысканный вариант ужина

Ингредиенты:
- Спагетти — 250 г
- Яйца — 3 шт.
- Бекон (или панчетта) — 100 г
- Твердый сыр (лучше всего пармезан) — 70 г
- Оливковое масло — 1 ст. ложка
- Чеснок — 1 зубчик
- Соль, черный молотый перец — по вкусу
Приготовление:
- Доведите большую кастрюлю воды до кипения, посолите и отварите спагетти до состояния аль-денте (немного недоваренными). Отлейте полстакана воды от пасты и сохраните ее.
- Пока паста варится, нарежьте бекон тонкими полосками. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте бекон до хрустящей корочки. Добавьте измельченный чеснок и жарьте ещё одну минуту, затем уберите чеснок, чтобы он не подгорел.
- В миске взбейте яйца с половиной тертого сыра. Посолите и поперчите смесь по вкусу.
- Как только спагетти будут готовы, сразу же переложите их в сковороду с беконом. Уменьшите огонь до минимума и аккуратно влейте яичную смесь, постоянно помешивая, чтобы яйца приготовились равномерно и не свернулись. Если соус слишком густой, добавьте немного оставленной воды от пасты.
- Разложите пасту по тарелкам, сверху посыпьте оставшимся тертым сыром и свежемолотым черным перцем.
Приятного аппетита!