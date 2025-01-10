Паста карбонара – простой и изысканный вариант ужина

Необычный жюльен: приготовьте любимое французское блюдо по-новому

Жюльен – классическое французское блюдо, которое обычно готовят с курицей, грибами и сыром. Однако существует множество вариантов этого блюда, и вот один из них – необычный жюльен с лососем и шпинатом. Ингредиенты: Филе лосося – 250 г Свежий шпинат – 150 г Грибы (шампиньоны или вешенки) – 200 г Лук репчатый – 1 шт.