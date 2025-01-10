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Пятница 10 января

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Паста карбонара – простой и изысканный вариант ужина

Паста карбонара – простой и изысканный вариант ужина
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Паста карбонара – классический итальянский рецепт, который готовится быстро и просто.

Ингредиенты:

  • Спагетти — 250 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Бекон (или панчетта) — 100 г
  • Твердый сыр (лучше всего пармезан) — 70 г
  • Оливковое масло — 1 ст. ложка
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Соль, черный молотый перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Доведите большую кастрюлю воды до кипения, посолите и отварите спагетти до состояния аль-денте (немного недоваренными). Отлейте полстакана воды от пасты и сохраните ее.
  2. Пока паста варится, нарежьте бекон тонкими полосками. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте бекон до хрустящей корочки. Добавьте измельченный чеснок и жарьте ещё одну минуту, затем уберите чеснок, чтобы он не подгорел.
  3. В миске взбейте яйца с половиной тертого сыра. Посолите и поперчите смесь по вкусу.
  4. Как только спагетти будут готовы, сразу же переложите их в сковороду с беконом. Уменьшите огонь до минимума и аккуратно влейте яичную смесь, постоянно помешивая, чтобы яйца приготовились равномерно и не свернулись. Если соус слишком густой, добавьте немного оставленной воды от пасты.
  5. Разложите пасту по тарелкам, сверху посыпьте оставшимся тертым сыром и свежемолотым черным перцем.

Приятного аппетита!

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10 января 2025, 15:13
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