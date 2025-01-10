Анастасия Стоцкая покинула Россию

Певица сообщила подписчикам о месте своего нахождения.

Анастасия Стоцкая, известная российская певица, покинула пределы Российской Федерации, о чем она лично сообщила своим подписчикам в своем блоге, прикрепив к посту соответствующее фото.

В своем сообщении артистка рассказала, что сейчас она пребывает на острове Бали, где сняла виллу для проживания на популярном среди туристов курорте под названием Нуса Дуа.

Стоит отметить, что у Анастасии есть двое детей от ее бывшего мужа, предпринимателя Сергея Абгаряна. Это 13-летний сын по имени Александр и 7-летняя дочь Вера. В 2019 году пара официально прекратила свои отношения, однако долгое время они старались держать эту информацию в тайне. Стоцкая ранее признавалась, что прилагала усилия для сохранения брака, но после того как стало ясно, что этого сделать невозможно, она решила развестись с Сергеем. При этом актриса стремилась минимизировать внимание общества к этому событию. Лишь спустя два с половиной года после разрыва отношений певица публично подтвердила свой развод с супругом.

Напомним, ранее Стоцкая вышла в свет со своими детьми. Поклонники сразу же заметили чрезвычайное сходство отпрысков певицы с ее давним поклонником Филиппом Киркоровым. Не так давно сам Филипп признавался, что его со Стоцкой связывали не только дружба и работа, но и романтические отношения.

