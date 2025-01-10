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Пятница 10 января

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Сладкие пирожки с репой: отличный домашний рецепт с богатой историей

Сладкие пирожки с репой: отличный домашний рецепт с богатой историей
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Репа – овощ, который вновь завоевывает популярность среди современных кулинаров.

В прошлом наши предки использовали ее в различных блюдах, включая похлебки и пироги. Сегодня мы предлагаем вам попробовать приготовить сладкие пирожки с репой, известные как рипники.

Для приготовления этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты на 4 порции:

• Репа среднего размера — 2 шт.

• Мука — 350–375 г

• Сметана (25–30% жирности) — 250 г

• Сливочное масло — 100 г

• Яйцо — 1 шт.

• Соль — 1/3 ч. л.

• Мед или сахар для теста — 1 ч. л.

• Мед или сахар для начинки — по вкусу

• Сода — на кончике ножа

Приготовление начинается с очистки репы и нарезки ее на небольшие кусочки. Затем положите репу в кастрюлю с небольшим количеством воды и варите до мягкости. Остуженную репу разомните и добавьте мед или сахар по вкусу.

Для теста смешайте сметану, размягчённое масло, яйцо, соль и мед до однородной массы. Постепенно добавляйте просеянную муку с содой, замешивая эластичное тесто. Дайте ему отдохнуть под полотенцем 10–15 минут.

Разделите тесто на части, скатайте в колобки и раскатайте в круги. На одну половину выкладывайте начинку, накрывайте второй половиной и плотно закрепляйте края. Выпекайте пирожки в духовке при 180 градусах: сначала 5 минут на нижнем уровне, затем переверните и запекайте еще 5 минут до золотистой корочки. Наслаждайтесь вкусом традиционного блюда!

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10 января 2025, 06:04
Фото: Freepik
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