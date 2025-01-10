Сладкие пирожки с репой: отличный домашний рецепт с богатой историей

В прошлом наши предки использовали ее в различных блюдах, включая похлебки и пироги. Сегодня мы предлагаем вам попробовать приготовить сладкие пирожки с репой, известные как рипники.
Для приготовления этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты на 4 порции:
• Репа среднего размера — 2 шт.
• Мука — 350–375 г
• Сметана (25–30% жирности) — 250 г
• Сливочное масло — 100 г
• Яйцо — 1 шт.
• Соль — 1/3 ч. л.
• Мед или сахар для теста — 1 ч. л.
• Мед или сахар для начинки — по вкусу
• Сода — на кончике ножа
Приготовление начинается с очистки репы и нарезки ее на небольшие кусочки. Затем положите репу в кастрюлю с небольшим количеством воды и варите до мягкости. Остуженную репу разомните и добавьте мед или сахар по вкусу.
Для теста смешайте сметану, размягчённое масло, яйцо, соль и мед до однородной массы. Постепенно добавляйте просеянную муку с содой, замешивая эластичное тесто. Дайте ему отдохнуть под полотенцем 10–15 минут.
Разделите тесто на части, скатайте в колобки и раскатайте в круги. На одну половину выкладывайте начинку, накрывайте второй половиной и плотно закрепляйте края. Выпекайте пирожки в духовке при 180 градусах: сначала 5 минут на нижнем уровне, затем переверните и запекайте еще 5 минут до золотистой корочки. Наслаждайтесь вкусом традиционного блюда!