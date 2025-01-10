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Пятница 10 января

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Адвокат оценил шансы Анны Седоковой завладеть зарубежными счетами Яниса Тиммы

Адвокат оценил шансы Анны Седоковой завладеть зарубежными счетами Яниса Тиммы
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Трагический уход баскетболиста Яниса Тиммы продолжает вызывать общественное внимание и споры, особенно в контексте возможного раздела его имущества.

Сообщается, что Анна Седокова намерена завладеть его зарубежными счетами, что вызвало недовольство семьи покойного. Журналисты обратились к адвокату Тимуру Харди, чтобы выяснить, насколько реальны эти претензии.

По информации, предоставленной сестрой Яниса, Анна якобы уже пыталась связаться с банком в США, выдавая себя за законного администратора счетов. Однако адвокат Харди утверждает, что такие действия не имеют под собой законных оснований.

По его словам, имущество умершего, включая денежные средства на счетах, наследуется либо по завещанию, либо в соответствии с законом. Если Янис не оставил завещания, то наследниками станут его родители и сын Кристиан от первого брака.

Развод между Янисом и Анной произошел всего за несколько дней до его смерти, что автоматически лишает ее прав на наследство.

"Согласно законодательству, после развода бывший супруг теряет право на наследство", — подчеркнул Харди.

Анна Седокова и Янис Тимма. Фото: Феликс Грозданов

Таким образом, даже если бы Янис захотел оставить что-то Анне или их общему сыну Гектору, это было бы невозможно без соответствующего завещания.

Адвокат также отметил, что даже если бы у Анны была доверенность от Яниса, после его смерти банки блокируют счета и прекращают все операции. Это означает, что любые попытки снять деньги с этих счетов могут привести к юридическим последствиям. Самовольное снятие средств может быть расценено как мошенничество и стать причиной судебного разбирательства.

Кроме того, сестра Яниса выразила недовольство тем, что Анна не выполнила свои обязательства по финансированию похорон. На 8 января обещанные средства так и не были переведены на счет.

В итоге шансы Анны Седоковой на успешное завладение зарубежными активами Яниса Тиммы выглядят крайне низкими. Адвокат Харди заверила, что любые попытки незаконного доступа к счетам могут привести к серьезным последствиям.

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10 января 2025, 11:33
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