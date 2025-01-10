Продюсер Дворцов рассказал о гонорарах Лолиты после скандала с "голой" вечеринкой

Карьера Лолиты Милявской продолжает активно развиваться. По словам продюсера Сергея Дворцова, артистка успешно восстановила свою репутацию по скандальной "голой" вечеринки.

Лолита вновь активно выступает на сцене и принимает участие в различных телевизионных проектах. Несмотря на некоторые бойкоты ее концертов в отдельных регионах, ее финансовое положение остается стабильным.

Дворцов отметил, что Лолита имеет множество заказов на корпоративные мероприятия и новогодние концерты.

"У Лолиты сейчас есть корпоративы, но в данный момент она на отдыхе. Тем не менее, она по-прежнему востребована", — поделился продюсер.

Он также добавил, что артистка продолжает радовать своих поклонников, несмотря на недавние скандалы. Что касается финансов, Дворцов заверил, что скандалы не оказали негативного влияния на гонорары Лолиты.

По его словам, ее ставка остается на уровне 2,5 миллиона рублей за концерт, что является вполне приемлемой суммой для частных мероприятий в Московской области.

"Понизила ли гонорары? Нет, насколько я знаю. Это гуманная сумма для сегодняшнего дня", — подчеркнул он.

Ранее Лолита отмечала, что Ольга Бузова для нее всегда была "крашем", поскольку ее вдохновляли трудолюбие и стремление к совершенству знаменитости. В то же время она выразила поддержку Алсу, отметив, что та проявила смелость и разорвала отношения с человеком, который ей не нравился.