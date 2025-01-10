Врач рассказал, есть ли у впавшего в кому Тиграна Кеосаяна шансы на выздоровление

Тигран Кеосаян пережил три инфаркта.

Телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян впал в кому после перенесенной клинической смерти, сообщила его жена Маргарита Симоньян. Стоит отметить, что ранее Кеосаян дважды переносил инфаркты. Журналисты обратились к врачу-кардиологу, кандидату медицинских наук Андрею Кондрахину, чтобы узнать, какие перспективы восстановления могут быть у Кеосяна после клинической смерти, особенно учитывая предыдущие сердечные приступы.

Кондрахин подчеркнул, что число инфарктов, пережитых человеком в прошлом, не оказывает прямого влияния на процесс восстановления после клинической смерти и комы. По его словам, успех реабилитации зависит исключительно от способности организма справляться с острой ситуацией.

Один человек может пережить три или даже пять инфарктов, но потом полностью восстановиться и жить обычной жизнью, если его сердце сохраняет достаточную функциональность, считает медик. Все дело в том, насколько сильно сердце было повреждено в предыдущих случаях. Например, существуют инфаркты, повреждающие все стенки сердца, а есть менее значительные, которые минимально влияют на качество жизни пациента. Врач объяснил, что эти мелкие инфаркты быстро купируются и не распространяются на всю толщу сердечной мышцы.

Тем не менее, Кондрахин предостерег, что обширный инфаркт, охватывающий все стенки миокарда, может существенно сократить продолжительность жизни человека. Поскольку сердце отвечает за доставку крови ко всем органам для обеспечения обмена веществ, серьезные и частые инфаркты могут привести к тому, что сердце перестанет эффективно функционировать, превращая человека в инвалида. Однако при мелких инфарктах пациент может даже не замечать приступа, и такие случаи практически не отражаются на его дальнейшей жизни и способности к восстановлению.

Кардиолог также уточнил, что клиническая смерть может наступить в результате остановки сердца, вызванной даже небольшим инфарктом, сопровождающимся сильным болевым синдромом. Болевой шок вызывает цепочку реакций, включая выделение адреналина и воспаление. В итоге нарушается электрическая активность сердца, что ведет к неправильному его функционированию и последующей рефлекторной остановке. Независимо от размера инфаркта, всегда гибнет какая-то часть сердечной ткани.

Он также заметил, что крупное поражение сердца оставляет необратимые последствия, и сердце уже никогда не сможет вернуть свою прежнюю работоспособность. После большого инфаркта определенные участки сердца умирают навсегда, и кровь перестает нормально циркулировать. Даже если у человека был зафиксирован инфаркт в прошлом, эти мертвые ткани уже не подлежат восстановлению.

Врач заключил, что если из строя выходит хотя бы 10–15% мышечной массы сердца, это неизбежно приведет к серьезным изменениям в организме, поскольку утраченную часть сердца невозможно возместить. Клиническая смерть служит индикатором серьезного повреждения сердца, снижающего вероятность успешного восстановления до 30–40%, так как прекращение работы сердца нарушает кровообращение.