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Пятница 10 января

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Михаила Боярского экстренно увезли в больницу из-за болезни сердца

Михаила Боярского экстренно увезли в больницу из-за болезни сердца
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Михаил Боярский был экстренно госпитализирован в связи с проблемами с сердцем.

Как сообщает телеграм-канал "112", 75-летнему артисту поставили диагноз ишемической болезни сердца. В настоящее время он находится в отделении неотложной кардиологии Мариинской больницы, где его состояние оценивается как стабильное.

Несмотря на это, сам Боярский предпочел не давать комментариев по поводу своего здоровья.

"О подробностях состояния своего здоровья я общаюсь только с близкими", — заявил он.

Михаил Боярский. Кадр: YouTube

Это не первый случай, когда здоровье Михаила Боярского вызывает беспокойство. В ноябре 2023 года он перенес сердечный приступ, после чего прошел курс лечения в кардиологическом отделении. Актер всегда относился к своему здоровью серьезно, и в прошлом у него уже были серьезные медицинские проблемы.

В 35 лет он столкнулся с острым панкреатитом, который едва не стал фатальным. Кроме того, в 90-х годах у него был диагностирован сахарный диабет, что также добавило сложности в его жизнь.

Несмотря на все испытания, которые выпали на долю артиста, он продолжает оставаться активным на сцене и радовать своих поклонников. Михаил Боярский известен своей харизмой и талантом, которые сделали его одной из самых ярких фигур в российском шоу-бизнесе. Его песни и роли в кино по-прежнему пользуются популярностью у зрителей разных поколений.

Шоу-бизнес в Telegram

10 января 2025, 14:09
Михаил Боярский. Кадр: YouTube
Телеграм-канал "112"✓ Надежный источник

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