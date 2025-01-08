Детокс-блюдо поможет прийти в форму после новогодних праздников

Как плавно вернуться к работе после праздников

Новогодние праздники – это время отдыха, веселья и расслабления. Однако возвращение к работе после длительного перерыва может оказаться сложным процессом. Чтобы облегчить переход и настроить себя на рабочий лад, предлагаем несколько полезных рекомендаций. 1.