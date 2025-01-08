Детокс-блюдо поможет прийти в форму после новогодних праздников

Детокс-салат с авокадо и овощами
Ингредиенты
- Авокадо — 1 шт.
- Огурец — 1 шт.
- Помидор — 1 шт.
- Листья шпината — горсть
- Лимон — половинка
- Оливковое масло — 1 ст. ложка
- Соль, перец — по вкусу
- Семена льна или чиа — для посыпки (по желанию)
Приготовление
- Подготовка ингредиентов:
- Авокадо очистите от кожуры и косточки, нарежьте кубиками.
- Огурец и помидор также нарежьте небольшими кусочками.
- Шпинат промойте и обсушите.
- Заправка:Выжмите сок половины лимона и смешайте его с оливковым маслом. Добавьте соль и перец по вкусу.
- Сборка салата:В миске соедините нарезанные овощи и листья шпината. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте.
- Подача:Перед подачей салат можно посыпать семенами льна или чиа для дополнительного источника полезных жиров и клетчатки.
Этот легкий и освежающий салат поможет вам быстро восстановиться после праздничных излишеств и насытит организм витаминами и минералами. Приятного аппетита!