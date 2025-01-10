Кармашки из куриного филе с карбонадом и сыром: вкусно и просто

Святочный напиток здоровья: приготовление традиционного взвара

В Святки, которые празднуются между Рождеством и Крещением, существует множество традиционных блюд, связанных с народными обрядами и верованиями. Одним из таких блюд является взвар. Взвар представляет собой напиток, который символизировал здоровье и долголетие. Его пили в Святки перед тем, как садиться за праздничный стол. Вот простой рецепт. Ингредиенты:Вода – 1 литрСухофрукты (яблоки, груши, курага, чернослив) – 300 гСахар или мед – по вкусуСпеции (корица, гвоздика, анис) – по желаниюПриготовление:Промойте сухофрукты под проточной водой, чтобы убрать пыль и грязь.