Кармашки из куриного филе с карбонадом и сыром: вкусно и просто

Ингредиенты:
- Куриные грудки — 4 шт.
- Карбонат варено-копченый — 150 г
- Сыр твердый — 100 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Зелень (укроп, петрушка) — небольшой пучок
- Соль, черный молотый перец — по вкусу
- Растительное масло — для смазывания формы
- Яйцо — 1 шт. (по желанию, для обмазки)
- Панировочные сухари — 50 г (по желанию, для панировки)
Приготовление:
- Куриные грудки промываем и обсушиваем бумажным полотенцем.
- Карбонат нарезаем мелкими кубиками.
- Сыр трем на крупной терке.
- Чеснок мелко рубим или пропускаем через пресс.
- Зелень моем, обсушиваем и мелко нарезаем.
- В миске смешиваем нарезанный карбонат, тертый сыр, чеснок и зелень. Добавляем немного соли и перца по вкусу. Перемешиваем все тщательно.
- Каждую куриную грудку разрезаем вдоль, но не до конца, чтобы получился «карман». Внутри слегка отбиваем мясо молоточком, чтобы оно стало мягче и легче принимало форму.
- Солим и перчим внутреннюю часть каждого кармана.
- Наполняем каждый карман подготовленной начинкой, плотно утрамбовывая ее внутрь.
- Закрепляем края зубочистками или зашиваем ниткой, чтобы начинка не вывалилась.
- Если хотите обжарить кармашки, то разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте их со всех сторон до золотистой корочки.
- Для запекания смажьте противень растительным маслом, выложите кармашки и отправляйте в предварительно разогретую духовку до 180°C на 25–30 минут. По желанию перед запеканием можно обмазать кармашки взбитым яйцом и обвалять в панировке.
- Готовые куриные кармашки аккуратно извлекаются из духовки или снимаются со сковороды.
- Подавать можно как самостоятельное блюдо или с легким гарниром, например, с овощами или зеленью.
Приятного аппетита!