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Кармашки из куриного филе с карбонадом и сыром: вкусно и просто

Кармашки из куриного филе с карбонадом и сыром: вкусно и просто
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Кармашки с карбонадом и сыром – это оригинальная закуска из курицы, которая украсит любой стол. Карбонат придает мясу сочность, а сыр добавляет нежную сливочную нотку.

Ингредиенты:

  • Куриные грудки — 4 шт.
  • Карбонат варено-копченый — 150 г
  • Сыр твердый — 100 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Зелень (укроп, петрушка) — небольшой пучок
  • Соль, черный молотый перец — по вкусу
  • Растительное масло — для смазывания формы
  • Яйцо — 1 шт. (по желанию, для обмазки)
  • Панировочные сухари — 50 г (по желанию, для панировки)

Приготовление:

  1. Куриные грудки промываем и обсушиваем бумажным полотенцем.
  2. Карбонат нарезаем мелкими кубиками.
  3. Сыр трем на крупной терке.
  4. Чеснок мелко рубим или пропускаем через пресс.
  5. Зелень моем, обсушиваем и мелко нарезаем.
  6. В миске смешиваем нарезанный карбонат, тертый сыр, чеснок и зелень. Добавляем немного соли и перца по вкусу. Перемешиваем все тщательно.
  7. Каждую куриную грудку разрезаем вдоль, но не до конца, чтобы получился «карман». Внутри слегка отбиваем мясо молоточком, чтобы оно стало мягче и легче принимало форму.
  8. Солим и перчим внутреннюю часть каждого кармана.
  9. Наполняем каждый карман подготовленной начинкой, плотно утрамбовывая ее внутрь.
  10. Закрепляем края зубочистками или зашиваем ниткой, чтобы начинка не вывалилась.
  11. Если хотите обжарить кармашки, то разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте их со всех сторон до золотистой корочки.
  12. Для запекания смажьте противень растительным маслом, выложите кармашки и отправляйте в предварительно разогретую духовку до 180°C на 25–30 минут. По желанию перед запеканием можно обмазать кармашки взбитым яйцом и обвалять в панировке.
  13. Готовые куриные кармашки аккуратно извлекаются из духовки или снимаются со сковороды.
  14. Подавать можно как самостоятельное блюдо или с легким гарниром, например, с овощами или зеленью.

Приятного аппетита!

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10 января 2025, 17:57
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