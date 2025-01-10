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Пятница 10 января

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София Ротару может вернуться в Россию: мнение эксперта

София Ротару может вернуться в Россию: мнение эксперта
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У Софии Ротару в Москве имеется элитная трехкомнатная квартира.

Примерно два года назад известная певица София Ротару покинула территорию Российской Федерации и переехала жить в Италию. Однако в российской столице у артистки все еще имеется просторная квартира, расположенная в элитном районе.

Некоторое время тому назад в прессе написали о том, что Ротару намеревается расстаться со своими московскими апартаментами, но риелтор Анастасия Бенина в беседе с журналистами опровергла эти слухи.

Специалист по продаже недвижимости заявила, что София Михайловна вовсе не собирается продавать свою трехкомнатную квартиру и регулярно оплачивает счета за коммунальные услуги.

Кроме того, риелтор озвучила примерную стоимость недвижимости, принадлежащей исполнительнице песни "Червона рута". Квадратные метры оцениваются примерно в 80 миллионов рублей. По словам Бениной, если бы Ротару действительно не собиралась вернуться в Россию, то она уже давно могла бы продать это имущество. Специалист считает, что певица не исключает возвращение в Москву в будущем.

Шоу-бизнес в Telegram

10 января 2025, 21:09
София Ротару. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
POPCAKE✓ Надежный источник

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София Ротару. Фото: Grigirii Goryachev/ Russian Look/ globallookpress.com
Ирина Круг. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Людмила Поргина. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Лариса Рубальская. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Нелли Кобзон. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Ирина Турчинская. Фото: социальные сети.

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