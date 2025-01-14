Прощай, Женя: на лежащую в гробу Добровольскую страшно смотреть

10 января, всего через две недели после празднования 60-летия, из жизни ушла Евгения Добровольская. Ведущая актриса Художественного театра, за 33 года сыгравшая на его сцене десятки главных ролей – сегодня здесь прощаются с ней...

"Последний год она боролась с тяжелой болезнью. Буквально боролась — упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете ее больше нет", – рассказали в МХТ им. Чехова.

Первой ролью Евгении Добровольской в этом прославленном театре была Нина Заречная в "Чайке". Потом ей довелось сыграть всех героинь этой пьесы Чехова. А сегодня на Основной сцене театре утопает в цветах гроб с телом Добровольской. Невозможно, больно, страшно смотреть на нее!..

На задний сцене мелькают фотографии Евгении Добровольской разных лет. У гроба сидят ее дети и коллеги, которые тоже были ее семьей. "Страдания и невыносимые боли остались позади. Душа выдохнула. Я думаю, что ее душа сегодня радуется от того, какое огромное число людей пришло на ее последний выход на сцену Московского Художественного Театра", – сказал худрук МХТ Константин Хабенский.

Гражданская панихида завершится чином отпевания в Храме святителя Николая на Трех Горах. Похоронят Народную артистку России на престижном Троекуровском кладбище, где покоятся многие ее коллеги по театру, как Вячеслав Невинный, Андрей Мягков, Анастасия Вознесенская.