Друг покойного Яниса Тиммы вывел Анну Седокову на чистую воду после трагедии

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Вторник 14 января

16:06Друг покойного Яниса Тиммы вывел Анну Седокову на чистую воду после трагедии 15:30"Умела отдаваться": Верник у гроба Добровольской рассказал об отношениях с актрисой 14:29Худая и в парике: страшные кадры из гроба убитой раком Добровольской 13:42Аншлаги и тысячи зрителей: как прошли спектакли "Соборная площадь" в праздники 13:04Стало известно о смерти Барбары Брыльска 12:43"Промыла мне мозги на всю оставшуюся жизнь": заплаканная Пересильд обратилась к покойной Добровольской 11:09Что-то новенькое: рецепт национального дагестанского блюда – гурзы 11:00"Не хотела быть в хосписе": Золотовицкий рассказал о страшных последних днях Добровольской 10:57Прощай, Женя: на лежащую в гробу Добровольскую страшно смотреть 10:05"Любовь втроем": в сети обсуждают роман овдовевшей Седоковой с женатым хоккеистом 08:39Зепюр Брутян больно уколола уехавшую Агату Муцениеце 03:32Интересная подача и приятный вкус: куриные ножки с грибами и луком в мешочках из теста 00:15Выявлен самый богатый член королевской семьи... и это НЕ король 21:43Ефремов вызвал бурную реакцию неоднозначным заявлением после смерти Добровольской 19:37Хирург раскрыла способ Кудрявцевой в свои годы выглядеть не старше 35 лет 18:07Паста с креветками: оригинальная вариация популярнейшего рецепта 16:34Попавший в реанимацию Николаев подробно рассказал о своем состоянии 15:44Волочкова сделала заявление о связи с молодым партнером: Мне очень комфортно 12:55Пугачева бурно отреагировала на обращение Орбакайте к россиянам 12:25Дом в Подмосковье и квартира в столице: что оставила после смерти Евгения Добровольская 11:38Очень сложный тест по деталям фильма "Любовь и голуби": справятся только киноманы 11:01Детей за уши не оттащишь: творожный хворост на сковороде 10:47Никому не нужна: как живет на Кипре потерявшая все жена иноагента Пугачева 10:05В день рождения сына Агата Муцениеце улетела на Мальдивы 09:01Алкоголь и портрет Лозы: в Сети появился райдер оправившейся от горя Седоковой 06:52Салат с колбасой салями и сыром: рецепт на случай неожиданного прихода гостей 03:0956-летний Хью Джекман сделал заявление после новостей о романе с актрисой 18:46Журналисты подсчитали, во сколько звездам обошелся зимний отдых 14:12Постновогодняя скорая помощь для ЖКТ 09:15Беф бургиньон или говядина по-бургундски: рецепт для праздничного стола 06:23Курица в кисло-сладком соусе по-китайски: простой и быстрый рецепт вкусного ужина 03:46Ренате Литвиновой – 58: эти фильмы с актрисой стоит смотреть в первую очередь 19:36Как правильно отметить Старый Новый год и что это за праздник 15:13На разгрузке: рецепт изумительных овощных котлет 10:21Певица МакSим провела праздники с риском для жизни 21:09София Ротару может вернуться в Россию: мнение эксперта 19:52Умерла актриса Евгения Добровольская 17:57Кармашки из куриного филе с карбонадом и сыром: вкусно и просто 17:38Анастасия Стоцкая покинула Россию 16:10Врач рассказал, есть ли у впавшего в кому Тиграна Кеосаяна шансы на выздоровление 15:13Паста карбонара – простой и изысканный вариант ужина 14:09Михаила Боярского экстренно увезли в больницу из-за болезни сердца 13:54Продюсер Дворцов рассказал о гонорарах Лолиты после скандала с "голой" вечеринкой 11:53Вслед за Повалий: киевлянка Успенская раскрыла свое отношение к России 11:33Адвокат оценил шансы Анны Седоковой завладеть зарубежными счетами Яниса Тиммы 10:21Родственники Федосеевой-Шукшиной затеяли разборки прямо возле суда 09:07Собчак поделилась душераздирающими подробностями о впавшем в кому Кеосаяне 06:04Сладкие пирожки с репой: отличный домашний рецепт с богатой историей 03:26Магическое мышление: почему мы верим в чудеса? Объясняет психолог 00:19Дорогой особняк Меган Маркл и принца Гарри оказался под большой угрозой из-за пожаров
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Друг покойного Яниса Тиммы вывел Анну Седокову на чистую воду после трагедии

Друг покойного Яниса Тиммы вывел Анну Седокову на чистую воду после трагедии
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Публика с интересом следит за развитием скандала, связанного с трагическим уходом Яниса Тиммы.

После смерти спортсмена его друзья и близкие начали активно делиться подробностями, которые ставят под сомнение добрую репутацию Анны Седоковой. Один из друзей Яниса, Марк Пугачев, сделал громкое заявление.

Он убежден, что Седокова не только препятствовала общению Тиммы с родными, но и противилась его связи с сыном от первого брака. Пугачев раскрыл шокирующие данные о том, как Анна якобы запрещала Янису держать фотографии их ребенка на видном месте, что причиняло ему глубокую боль.

По словам Марка, певица была настолько бездушной, что даже не позволяла ему хранить снимки сына на прикроватной тумбочке. Это откровение вызвало волну возмущения среди друзей и знакомых покойного, которые уверены, что именно такие отношения привели к трагическому исходу.

Анна Седокова и Янис Тимма. Фото: Феликс Грозданов

Смерть Яниса произошла в день его рождения, когда он ожидал встречи с бывшей супругой. Родные спортсмена требуют справедливого расследования и не оставляют попыток выяснить истинные причины его поступка. В социальных сетях Пугачев призвал других друзей Яниса не молчать о том, что они знают, намекая на страх перед влиянием Седоковой.

Сама артистка пока не комментирует обвинения в свой адрес. При этом продюсер Сергей Дворцов подтвердил, что она следит за критикой. Интересно, что сама певица утверждает, будто не знакома с Пугачевым, хотя его слова и действия говорят об обратном.

Кадр: соцсети

Первая жена Яниса, Сана Оша, также высказалась по этому поводу. Она подтвердила, что между ней и Седоковой велось настоящее противостояние. Оша рассказала, что Янис часто не мог ей позвонить из-за блокировок в телефоне со стороны Анны. Более того, она отметила странное поведение певицы после их свадьбы: Седокова не хотела брать фамилию Тиммы, что удивляло всех вокруг.

Друг Яниса Гатис Лининьш добавил масла в огонь, заявив, что певица жила на средства баскетболиста и даже после расставания продолжала пользоваться его финансовой поддержкой. Он намекнул на то, что жизнь в Майами для Анны стала возможной благодаря жертвенности Яниса.

Шоу-бизнес в Telegram

14 января 2025, 16:06
Анна Седокова. Фото: Феликс Грозданов
Дни.ру✓ Надежный источник

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