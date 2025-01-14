Друг покойного Яниса Тиммы вывел Анну Седокову на чистую воду после трагедии

Публика с интересом следит за развитием скандала, связанного с трагическим уходом Яниса Тиммы.

После смерти спортсмена его друзья и близкие начали активно делиться подробностями, которые ставят под сомнение добрую репутацию Анны Седоковой. Один из друзей Яниса, Марк Пугачев, сделал громкое заявление.

Он убежден, что Седокова не только препятствовала общению Тиммы с родными, но и противилась его связи с сыном от первого брака. Пугачев раскрыл шокирующие данные о том, как Анна якобы запрещала Янису держать фотографии их ребенка на видном месте, что причиняло ему глубокую боль.

По словам Марка, певица была настолько бездушной, что даже не позволяла ему хранить снимки сына на прикроватной тумбочке. Это откровение вызвало волну возмущения среди друзей и знакомых покойного, которые уверены, что именно такие отношения привели к трагическому исходу.

Смерть Яниса произошла в день его рождения, когда он ожидал встречи с бывшей супругой. Родные спортсмена требуют справедливого расследования и не оставляют попыток выяснить истинные причины его поступка. В социальных сетях Пугачев призвал других друзей Яниса не молчать о том, что они знают, намекая на страх перед влиянием Седоковой.

Сама артистка пока не комментирует обвинения в свой адрес. При этом продюсер Сергей Дворцов подтвердил, что она следит за критикой. Интересно, что сама певица утверждает, будто не знакома с Пугачевым, хотя его слова и действия говорят об обратном.

Первая жена Яниса, Сана Оша, также высказалась по этому поводу. Она подтвердила, что между ней и Седоковой велось настоящее противостояние. Оша рассказала, что Янис часто не мог ей позвонить из-за блокировок в телефоне со стороны Анны. Более того, она отметила странное поведение певицы после их свадьбы: Седокова не хотела брать фамилию Тиммы, что удивляло всех вокруг.

Друг Яниса Гатис Лининьш добавил масла в огонь, заявив, что певица жила на средства баскетболиста и даже после расставания продолжала пользоваться его финансовой поддержкой. Он намекнул на то, что жизнь в Майами для Анны стала возможной благодаря жертвенности Яниса.