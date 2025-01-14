Худая и в парике: страшные кадры из гроба убитой раком Добровольской

В Художественном театре простились с Евгенией Добровольской. Корреспондент "Дни.ру" подошел к гробу Народной артистки.

"Последний год она боролась с тяжелой болезнью. Буквально боролась — упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете ее больше нет", – рассказали в МХТ им. Чехова.

Актрису убил рак. Причем, как шепчутся в театре, даже в престижной клинике его якобы не сразу обнаружили – драгоценное время было упущено. "Мы знали, что страшная болезнь уносит ее, забирает силы", – вздыхает актер и режиссер Игорь Золотовицкий.

10 января сердце 60-летней актрисы остановилось... "Страдания и невыносимые боли остались позади. Душа выдохнула. Я думаю, что ее душа сегодня радуется от того, какое огромное число людей пришло на ее последний выход на сцену Московского Художественного Театра", – сказал худрук МХТ Константин Хабенский на прощании.

Подходившие к гробу коллеги просто не узнавали Добровольскую – худая, бледная, в парике... Тяжелая болезнь не пощадила ее. И трудно в покойнице узнать ту цветущую, красивую, энергичную Женю, Женечку, как все ее называли... Страшно смотреть на то, что болезнь и смерть делают с красотой и молодостью...

Похоронят ее на Троекуровском кладбище Москвы.