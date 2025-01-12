Курица в кисло-сладком соусе по-китайски: простой и быстрый рецепт вкусного ужина

Если вы ищете идеальное блюдо для быстрого ужина, то курица в кисло-сладком соусе по-китайски – отличный выбор.

Это блюдо не только вкусное, но и довольно простое в приготовлении. Оно сочетает в себе нежность куриного мяса и яркие вкусы восточной кухни. Давайте разберемся, как легко и быстро приготовить это угощение.

Ингредиенты на 4 порции:

• Филе бедра курицы — 1 упаковка

• Рис — 120-150 г

• Лайм — 1 шт.

• Мед — 2 ст. ложки

• Свежий имбирь — 2-3 см

• Кунжутное масло — 1-1,5 ч. ложки

• Чили — 1/4 шт.

• Чеснок — 2-3 зубчика

• Красный лук (маленький) — 1 шт.

• Винный уксус — 1 ч. ложка

• Кукурузный крахмал — 1 ч. ложка

• Соевый соус — 1 ст. ложка

• Кинза — несколько веточек

• Растительное масло — 1 ст. ложка

• Кунжут — для подачи (по желанию)

Приготовление:

Шаг 1: Начните с варки риса. Вскипятите воду в кастрюле, добавьте соль (0,5 ч. ложки на 1 литр воды) и засыпьте рис. Варите его около 20 минут.

Шаг 2: После варки откиньте рис на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода. В горячий рис добавьте кунжутное масло и тщательно перемешайте.

Шаг 3: Подготовьте овощи: нарежьте лук перьями, имбирь и чеснок мелко, а чили очистите от семян и также нарежьте.

Шаг 4: В небольшой миске смешайте мёд, винный уксус, сок лайма, имбирь, чеснок и соевый соус. Это станет основой вашего маринада.

Шаг 5: Нарежьте курицу крупными кусочками и поместите в маринад вместе с луком. Оставьте на 25-30 минут для пропитывания.

Шаг 6: Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте курицу с луком около 10-15 минут, периодически помешивая.

Шаг 7: В мисочке смешайте холодную воду с крахмалом до однородной массы. Добавьте эту смесь в сковороду к курице и перемешайте. Мелко нарежьте кинзу и добавьте её тоже.

Шаг 8: Готовьте всё вместе еще около 5 минут, чтобы соус загустел.

Шаг 9: Подавайте блюдо, разложив рис по тарелкам, сверху выложите курицу с соусом. При желании посыпьте кунжутом и свежей кинзой.