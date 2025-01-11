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Суббота 11 января

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Господи, помилуй: как выглядит в гробу умерший от рака актер из "Папиных дочек" Хропов

Господи, помилуй: как выглядит в гробу умерший от рака актер из "Папиных дочек" Хропов
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В городском крематории Санкт-Петербурга простились с актером Анатолием Хроповым. Корреспондент "Дни.ру" присутствовал на траурной церемонии.

Анатолий Хропов снялся в 110 фильмах и сериалах. Среди них – "Папины дочки", "Универ", "Улицы разбитых фонарей", "Невский". Но в последние годы он боролся с раком и ушел из жизни в ночь с 5 на 6 января. Ему было всего 60 лет.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

"Давно болел, он вообще был нездоровый человек", – рассказывали в театре, где актер не играл еще с начала прошлого сезона.

Проститься с ним пришло около полусотни человек – в основном коллеги по кино и театру "Особняк". И преимущественно пожилого возраста. Они же занимались и организацией прощания. Судя по всему, близких родственников у актера не было...

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Траурная церемония продлилась около получаса – церковное отпевание сменила гражданская панихида. Правда, не все друзья смогли простить обиды покойному. У гроба они рассказывали о том, что Хропов иногда "уходил в пике" и мог поссориться. Но все это сегодня уже не играет роли..

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По старой актерской традиции, Анатолия Хропова в последний путь проводили аплодисментами. Они звучали, когда гроб медленно опускался в кремационную печь.

Напомним, что декабре 2023-го в Москве тоже от рака скончался еще один актер из сериала "СашаТаня" – 40-летний Егор Найдвоич. Его нашел мертвым сосед, снимавший вместе с ним квартиру на улице Академика Королева.

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11 января 2025, 14:42
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