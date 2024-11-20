Упокой, господи: Светлана Светличная в гробу выглядит спящей красавицей

В Доме кино проходит церемония прощания с Заслуженной артисткой России Светланой Светличной. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на панихиде.

Светлана Светличная любила бывать в Доме кино. Сколько премьер здесь было, фестивалей, творческих встреч!.. Сегодня в легендарном Белом зале утопает в цветах ее гроб. Проститься с ней пришло много звезд театра, кино и эстрады – Александр Панкратов– Черный, Алена Кравец, Валерий Баринов, Прохор Шаляпин...

Все в один голос говорят, что звезда экрана и в гробу выглядит очень эффектно, словно спящая красавица. Болезнь не исказила черты ее лица, оно безмятежно и спокойно. Светличная любила быть красивой, и даже в своем последнем путешествии себе осталась верна. Она при жизни всегда была очень элегантной. И осталась такой до последнего.

Напомним, Светлана Светличная скончалась 16 ноября на 85 году жизни. Предварительной причиной смерти Светланы Афанасьевны стала сердечно-сосудистая недостаточность на фоне рака. Около двух лет она провела в психиатрической клинике – у звезды диагностировали тяжелую деменцию и болезнь Альцгеймера. Позже стало известно и про опухоль мозга.

Похоронят ее на аллее актерской славы престижного Троекуровского кладбища. Этого хотела сама актриса.